НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Директор Димы Билана опроверг сообщения о госпитализации певца с ковидом

Сам музыкант тоже вышел в прямой эфир в "Инстаграме" за рулём своей машины и призвал поклонников не верить слухам.

10 февраля, 10:02
<p>Фото © instagram / <a href="https://www.instagram.com/bilanofficial/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bilanofficial</a></p>

Фото © instagram / bilanofficial

Концертный директор певца Димы Билана в беседе с Лайфом опроверг сообщения о его госпитализации с ковидом и подключении к ИВЛ. Дмитрий Бушуев подчеркнул, что с музыкантом всё в порядке, он едет в машине.

"Не поленитесь и зайдите в личный инстаграм Димы, он в прямом эфире сейчас. Он жив, здоров и едет сейчас в машине. Всё с ним хорошо!" — сказал Бушуев.

Дима Билан опроверг слухи о своей госпитализации. Видео © instagram / bilanofficial

Стоит отметить, что Дима Билан в своём аккаунте действительно вышел в прямой эфир и заверил поклонников, что с ним всё в порядке. Он подтвердил, что коронавирус у него был, но он уже вылечился. Компьютерная томография не выявила поражения лёгких и дыхательной недостаточности. Остальные данные СМИ о том, что у него возникли осложнения, певец также опроверг.

Ранее Лайф писал, что певец Сергей Пенкин рассказал, что уже переболел всеми штаммами ковида. Сейчас 61-летний артист вовсю готовится к предстоящему гастрольному туру по России. Музыкант отметил, что молится, чтобы никто из его команды не подхватил инфекцию.

Mash: Состояние Жириновского ухудшается, но он противится лечению и рвётся работать

Mash: Состояние Жириновского ухудшается, но он противится лечению и рвётся работать

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1