Директор Димы Билана опроверг сообщения о госпитализации певца с ковидом
Сам музыкант тоже вышел в прямой эфир в "Инстаграме" за рулём своей машины и призвал поклонников не верить слухам.
Фото © instagram / bilanofficial
Концертный директор певца Димы Билана в беседе с Лайфом опроверг сообщения о его госпитализации с ковидом и подключении к ИВЛ. Дмитрий Бушуев подчеркнул, что с музыкантом всё в порядке, он едет в машине.
"Не поленитесь и зайдите в личный инстаграм Димы, он в прямом эфире сейчас. Он жив, здоров и едет сейчас в машине. Всё с ним хорошо!" — сказал Бушуев.
Дима Билан опроверг слухи о своей госпитализации. Видео © instagram / bilanofficial
Стоит отметить, что Дима Билан в своём аккаунте действительно вышел в прямой эфир и заверил поклонников, что с ним всё в порядке. Он подтвердил, что коронавирус у него был, но он уже вылечился. Компьютерная томография не выявила поражения лёгких и дыхательной недостаточности. Остальные данные СМИ о том, что у него возникли осложнения, певец также опроверг.
Ранее Лайф писал, что певец Сергей Пенкин рассказал, что уже переболел всеми штаммами ковида. Сейчас 61-летний артист вовсю готовится к предстоящему гастрольному туру по России. Музыкант отметил, что молится, чтобы никто из его команды не подхватил инфекцию.
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