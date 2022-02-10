Директор Димы Билана опроверг сообщения о госпитализации певца с ковидом

Концертный директор певца Димы Билана в беседе с Лайфом опроверг сообщения о его госпитализации с ковидом и подключении к ИВЛ. Дмитрий Бушуев подчеркнул, что с музыкантом всё в порядке, он едет в машине.

"Не поленитесь и зайдите в личный инстаграм Димы, он в прямом эфире сейчас. Он жив, здоров и едет сейчас в машине. Всё с ним хорошо!" — сказал Бушуев.

Дима Билан опроверг слухи о своей госпитализации. Видео © instagram / bilanofficial

Стоит отметить, что Дима Билан в своём аккаунте действительно вышел в прямой эфир и заверил поклонников, что с ним всё в порядке. Он подтвердил, что коронавирус у него был, но он уже вылечился. Компьютерная томография не выявила поражения лёгких и дыхательной недостаточности. Остальные данные СМИ о том, что у него возникли осложнения, певец также опроверг.