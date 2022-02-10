Mash: Состояние Жириновского ухудшается, но он противится лечению и рвётся работать

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее был госпитализирован из-за коронавируса, остаётся в тяжёлом состоянии. По данным Mash, политик считает себя здоровым и противится лечению.

По его данным, динамика отрицательная, а ситуация осложняется диабетом. Mash отмечает, что у политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90–91%. Правое лёгкое Жириновского поражено на 30%, левое на 50%, но площадь поражения растёт. Кроме того, врачи колют ему инсулин, поскольку организм пациента не держит сахар.

При этом лидер ЛДПР рвётся работать и противится лечению. Как утверждает телеграм-канал, чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию лёгких, ему приходится давать успокоительное. В самой же партии продолжают следовать одной версии – Жириновский чувствует себя нормально.

"Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения", — сообщили ТАСС в пресс-службе ЛДПР.