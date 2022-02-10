Mash: Состояние Жириновского ухудшается, но он противится лечению и рвётся работать
Как утверждает телеграм-канал, чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию лёгких, ему приходится давать успокоительное.
Фото © VK/Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который ранее был госпитализирован из-за коронавируса, остаётся в тяжёлом состоянии. По данным Mash, политик считает себя здоровым и противится лечению.
По его данным, динамика отрицательная, а ситуация осложняется диабетом. Mash отмечает, что у политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90–91%. Правое лёгкое Жириновского поражено на 30%, левое на 50%, но площадь поражения растёт. Кроме того, врачи колют ему инсулин, поскольку организм пациента не держит сахар.
При этом лидер ЛДПР рвётся работать и противится лечению. Как утверждает телеграм-канал, чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию лёгких, ему приходится давать успокоительное. В самой же партии продолжают следовать одной версии – Жириновский чувствует себя нормально.
"Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передает поручения", — сообщили ТАСС в пресс-службе ЛДПР.
Напомним, что о госпитализации 75-летнего политика стало известно в среду, 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ 3, то есть у политика поражено 50–75% лёгких. Ближе к вечеру появилась информация, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. А вот эту информацию в партии поспешили опровергнуть.
Комментариев: 0