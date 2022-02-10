Circulation: Длительный приём парацетамола может спровоцировать болезни сердца и инсульт
В исследовании учёных из Эдинбургского университета участвовало 110 добровольцев с высоким кровяным давлением в анамнезе. Часть из них четыре раза в день принимали парацетамол, а другие — плацебо.
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Длительный приём одного из самых популярных обезболивающих — парацетамола — увеличивает вероятность болезней сердца и инсульта у пациентов с повышенным артериальным давлением. Об этом сообщает журнал Circulation, ссылаясь на данные исследования специалистов из Эдинбургского университета.
Уточняется, что в исследовании принимало участие 110 добровольцев с высоким кровяным давлением в анамнезе. В течение двух недель часть из них четыре раза в день принимали парацетамол, а другие — плацебо. Оба вида лечения пациенты получали в случайном и слепом порядке.
При этом две трети из добровольцев также пили лекарства от гипертонии. В результате было выявлено, что в среднем у испытуемых повысилось артериальное давление.
Эксперты полагают, что регулярный приём парацетамола повышает риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20%. После того как испытуемые перестали принимать препарат, их давление вернулось к исходному уровню.
Ранее сообщалось, что приём парацетамола может обострить болезни печени. Кроме того, данный препарат может спровоцировать аллергическую реакцию в виде кожной сыпи с красной, зудящей, опухшей, покрытой волдырями или шелушащейся кожей.
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