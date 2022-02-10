Посольство РФ: США своими заявлениями лишают страны Латинской Америки свободы выбора

Российское посольство в США обвинило Вашингтон в том, что он своими заявлениями об РФ отказывает государствам Западного полушария в свободном выборе внешнеполитического курса и партнёров. Заявление дипмиссии опубликовано на странице в "Твиттере".

Посольство привело высказывание заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, назвавшей латиноамериканские страны, которые прибегают к содействию со стороны России, "естественной угрозой демократии" в Западном полушарии.

"Тем самым США отказывают суверенным государствам региона в свободном выборе внешнеполитического курса и партнёров. В ключевом для международной безопасности праве, которое, как заявила 8 февраля первый замгоссекретаря Шерман, "не может быть предметом дискуссий или торга", — говорится в сообщении посольства.