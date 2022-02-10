Посольство РФ: США своими заявлениями лишают страны Латинской Америки свободы выбора
Ранее замгоссекретаря Виктория Нуланд назвала государства региона, которые прибегают к содействию со стороны России, "естественной угрозой демократии" в Западном полушарии.
Посольство России в Вашингтоне. Фото © ТАСС / Анатолий Бочинин
Российское посольство в США обвинило Вашингтон в том, что он своими заявлениями об РФ отказывает государствам Западного полушария в свободном выборе внешнеполитического курса и партнёров. Заявление дипмиссии опубликовано на странице в "Твиттере".
Посольство привело высказывание заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд, назвавшей латиноамериканские страны, которые прибегают к содействию со стороны России, "естественной угрозой демократии" в Западном полушарии.
"Тем самым США отказывают суверенным государствам региона в свободном выборе внешнеполитического курса и партнёров. В ключевом для международной безопасности праве, которое, как заявила 8 февраля первый замгоссекретаря Шерман, "не может быть предметом дискуссий или торга", — говорится в сообщении посольства.
Ранее посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов рассказал о "вопиющем" поведении США в Латинской Америке. По словам дипломата, Вашингтон пытается повернуть вспять колесо истории, навязывая региону доктрину Монро.
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