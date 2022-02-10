Bloomberg: Конгрессмены США не успевают договориться по санкциям против России

Конгресс США столкнулся с проблемой недостатка времени для рассмотрения законопроекта об антироссийских санкциях в случае нарастания напряжённости вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным СМИ, республиканцы и демократы не могут прийти к единому мнению по поводу эффективности ограничений. Так, лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл считает, что санкционный проект не окажет сдерживающего влияния на Россию в реализации планов, которые Москва якобы вынашивает в отношении Украины.

Уточняется, что республиканцы не согласны с основным положением законопроекта о том, что санкции против РФ могут быть применены только в случае "вторжения" России на Украину. Демократы же, со своей стороны, отказываются действовать превентивно. Администрация США во главе с Джо Байденом также считает, что преждевременное наложение ограничений приведёт к утрате их "сдерживающего" эффекта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на изменчивую позицию США касательно превентивных санкций против РФ.