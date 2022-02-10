Bloomberg: Конгрессмены США не успевают договориться по санкциям против России
По данным агентства, основным камнем преткновения является вопрос введения превентивных ограничений. Республиканцы выступают за них, а демократы — против.
Купол Капитолия. Фото © Pixabay
Конгресс США столкнулся с проблемой недостатка времени для рассмотрения законопроекта об антироссийских санкциях в случае нарастания напряжённости вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным СМИ, республиканцы и демократы не могут прийти к единому мнению по поводу эффективности ограничений. Так, лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл считает, что санкционный проект не окажет сдерживающего влияния на Россию в реализации планов, которые Москва якобы вынашивает в отношении Украины.
Уточняется, что республиканцы не согласны с основным положением законопроекта о том, что санкции против РФ могут быть применены только в случае "вторжения" России на Украину. Демократы же, со своей стороны, отказываются действовать превентивно. Администрация США во главе с Джо Байденом также считает, что преждевременное наложение ограничений приведёт к утрате их "сдерживающего" эффекта.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на изменчивую позицию США касательно превентивных санкций против РФ.
Администрация США неоднократно угрожала ввести крайне жёсткие санкции против РФ в случае "вторжения" России на Украину. Агентство Reuters ранее сообщало, что ограничения Вашингтона могут затронуть поставку смартфонов в РФ. В Белом доме заявляли, что рестрикции могут коснуться финансовых учреждений, включая отключение России от системы SWIFT, а также искусственного интеллекта, квантовых исчислений, робототехники, оборонной и аэрокосмической промышленности. Помимо этого говорилось о возможном введении санкций против российского руководства, что, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, грозит разрывом отношений.
Лента новостей
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.
Комментариев: 0