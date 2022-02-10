Представитель ВОЗ Вуйнович заявила о прогрессе в регистрации вакцины "Спутник V"
По её словам, РФПИ и все заинтересованные стороны уже подписали необходимые юридические документы. При этом Вуйнович не смогла назвать конкретные сроки завершения процесса регистрации препарата.
Препарат "Гам-ковид-вак" ("Спутник V"). Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о прогрессе в регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В интервью газете "Известия" она рассказала, что РФПИ и все заинтересованные стороны уже подписали необходимые юридические документы.
"Процесс EUL (включение в перечень средств для использования в чрезвычайных ситуациях. — Прим. Лайфа) одинаков для всех вакцин, и сроки зависят от многих элементов, в том числе от того, насколько быстро компания сможет предоставить необходимые данные... Я не могу предположить, когда оценка будет завершена, но я знаю, что процесс продвигается вперёд", — сказала Вуйнович.
Представитель ВОЗ в России отметила, что организация призывает производителей препаратов от коронавирусной инфекции, в том числе из России, подавать заявки на участие в процессе оценки EUL, так как вакцинация против CoViD-19 должна охватить всё население, а вирус продолжает мутировать. Чем больше вариантов и технологий станет доступно, тем быстрее закончится пандемия, подчеркнула Вуйнович.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал регистрацию вакцины "Спутник V" в ВОЗ неизбежной. По его словам, эффективность препарата уже является научным фактом, который подтвердили ведущие мировые журналы по медицине.
Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". В феврале прошлого года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ранее сообщали, что эффективность вакцины достигла уровня 97,6%. Это удалось установить по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых жителей страны.
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