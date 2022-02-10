Представитель ВОЗ Вуйнович заявила о прогрессе в регистрации вакцины "Спутник V"

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о прогрессе в регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В интервью газете "Известия" она рассказала, что РФПИ и все заинтересованные стороны уже подписали необходимые юридические документы.

"Процесс EUL (включение в перечень средств для использования в чрезвычайных ситуациях. — Прим. Лайфа) одинаков для всех вакцин, и сроки зависят от многих элементов, в том числе от того, насколько быстро компания сможет предоставить необходимые данные... Я не могу предположить, когда оценка будет завершена, но я знаю, что процесс продвигается вперёд", — сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ в России отметила, что организация призывает производителей препаратов от коронавирусной инфекции, в том числе из России, подавать заявки на участие в процессе оценки EUL, так как вакцинация против CoViD-19 должна охватить всё население, а вирус продолжает мутировать. Чем больше вариантов и технологий станет доступно, тем быстрее закончится пандемия, подчеркнула Вуйнович.