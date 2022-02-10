Al Jazeera: В Триполи обстреляли автомобиль премьер-министра Ливии ад-Дбейбы
10 февраля в стране состоится голосование по кандидатуре нового главы правительства. Ад-Дбейба ранее отказался покидать свой пост до президентских выборов.
Абдель Хамид ад-Дбейба. Фото © ТАСС / EPA / YOAN VALAT / POOL
Автомобиль премьер-министра Ливии Абдель Хамида ад-Дбейбы попал под обстрел в Триполи. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.
Подробностей инцидента не приводится. Официальных сообщений о происшествии также не поступало. РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Ливии уточняет, что политик не пострадал. По данным агентства, покушение произошло вечером 9 февраля в центре Триполи, когда премьер возвращался домой.
Стоит отметить, что 10 февраля Палата представителей Ливии проголосует по кандидатуре нового премьер-министра страны. При этом ад-Дбейба ранее заявил, что не намерен покидать свой пост до президентских выборов. По его словам, спикер парламента Агила Салех Иса аль-Убейди пытается вновь расколоть Ливию. Правительство Национального единства страны ад-Дбейба возглавляет с 15 марта 2021 года, в этой должности он сменил Фаиза Мустафу ас-Сараджа.
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