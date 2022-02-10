Al Jazeera: В Триполи обстреляли автомобиль премьер-министра Ливии ад-Дбейбы

10 февраля в стране состоится голосование по кандидатуре нового главы правительства. Ад-Дбейба ранее отказался покидать свой пост до президентских выборов.

Автомобиль премьер-министра Ливии Абдель Хамида ад-Дбейбы попал под обстрел в Триполи. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Подробности инцидента не приводятся. Официальных сообщений о происшествии также не поступало. РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленный источник в Правительстве Ливии уточняет, что политик не пострадал. По данным агентства, покушение произошло вечером 9 февраля в центре Триполи, когда премьер возвращался домой.