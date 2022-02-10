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Опубликовано 10 февраля 2022, 04:07

Al Jazeera: В Триполи обстреляли автомобиль премьер-министра Ливии ад-Дбейбы

Абдель Хамид ад-Дбейба. Фото © ТАСС / EPA / YOAN VALAT / POOL

Абдель Хамид ад-Дбейба. Фото © ТАСС / EPA / YOAN VALAT / POOL

10 февраля в стране состоится голосование по кандидатуре нового главы правительства. Ад-Дбейба ранее отказался покидать свой пост до президентских выборов.

Автомобиль премьер-министра Ливии Абдель Хамида ад-Дбейбы попал под обстрел в Триполи. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Подробности инцидента не приводятся. Официальных сообщений о происшествии также не поступало. РИА "Новости" со ссылкой на высокопоставленный источник в Правительстве Ливии уточняет, что политик не пострадал. По данным агентства, покушение произошло вечером 9 февраля в центре Триполи, когда премьер возвращался домой.

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Стоит отметить, что 10 февраля Палата представителей Ливии проголосует по кандидатуре нового премьер-министра страны. При этом ад-Дбейба ранее заявил, что не намерен покидать свой пост до президентских выборов. По его словам, спикер парламента Агила Салех Иса аль-Убейди пытается вновь расколоть Ливию. Правительство Национального единства страны ад-Дбейба возглавляет с 15 марта 2021 года, в этой должности он сменил Фаиза Мустафу ас-Сараджа.

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Никита Никонов
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