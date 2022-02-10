Норвежская компания Equinor заявила о достижении предела в поставках газа в Европу

Крупнейшая нефтегазовая компания Северной Европы — норвежская Equinor (бывшая Statoil) — сейчас добывает газ в максимально возможных объёмах и не сможет увеличить его экспорт в Европу. Об этом заявил главный исполнительный директор нефтегазового гиганта Андерс Опедал.

Компания, на долю которой приходится более 20% поставляемого в Европу газа, нарастила добычу на крупных месторождениях в Северном море, так как дефицит предложения в регионе поднял цены на голубое топливо до рекордно высокого уровня.

"Больше мы сделать практически ничего не можем. Норвегия уже ведёт добычу в максимально возможных объёмах", — сказал Опедал в интервью агентству Bloomberg.