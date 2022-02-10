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Норвежская компания Equinor заявила о достижении предела в поставках газа в Европу

Глава нефтегазового гиганта Андерс Опедал отметил, что предприятие не может увеличить экспорт голубого топлива в Евросоюз.

10 февраля, 00:38
<p>Газовое месторождение Хеймдал. Фото © <a href="https://www.equinor.com/en/what-we-do/norwegian-continental-shelf-platforms/heimdal.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Equinor.com</a></p>

Газовое месторождение Хеймдал. Фото © Equinor.com

Крупнейшая нефтегазовая компания Северной Европы — норвежская Equinor (бывшая Statoil) — сейчас добывает газ в максимально возможных объёмах и не сможет увеличить его экспорт в Европу. Об этом заявил главный исполнительный директор нефтегазового гиганта Андерс Опедал.

Компания, на долю которой приходится более 20% поставляемого в Европу газа, нарастила добычу на крупных месторождениях в Северном море, так как дефицит предложения в регионе поднял цены на голубое топливо до рекордно высокого уровня.

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"Больше мы сделать практически ничего не можем. Норвегия уже ведёт добычу в максимально возможных объёмах", сказал Опедал в интервью агентству Bloomberg.

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Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Газпром и так поставляет некоторые дополнительные объёмы топлива за рубеж, однако он не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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