Норвежская компания Equinor заявила о достижении предела в поставках газа в Европу
Глава нефтегазового гиганта Андерс Опедал отметил, что предприятие не может увеличить экспорт голубого топлива в Евросоюз.
Газовое месторождение Хеймдал. Фото © Equinor.com
Крупнейшая нефтегазовая компания Северной Европы — норвежская Equinor (бывшая Statoil) — сейчас добывает газ в максимально возможных объёмах и не сможет увеличить его экспорт в Европу. Об этом заявил главный исполнительный директор нефтегазового гиганта Андерс Опедал.
Компания, на долю которой приходится более 20% поставляемого в Европу газа, нарастила добычу на крупных месторождениях в Северном море, так как дефицит предложения в регионе поднял цены на голубое топливо до рекордно высокого уровня.
"Больше мы сделать практически ничего не можем. Норвегия уже ведёт добычу в максимально возможных объёмах", — сказал Опедал в интервью агентству Bloomberg.
Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что Газпром и так поставляет некоторые дополнительные объёмы топлива за рубеж, однако он не обязан наращивать экспорт газа в Евросоюз.
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