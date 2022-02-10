"Бендер возвращается": Продолжение мультсериала "Футурама" выйдет в 2023 году

Онлайн-кинотеатр Hulu объявил о решении возродить известный мультсериал "Футурама". Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Как уточняется, потоковый сервис заказал производство 20 новых серий культового анимационного ТВ-шоу, работа над ними начнётся в феврале этого года, а премьера намечена на 2023 год. К проекту привлечены те же лица, которые трудились над оригинальным мультсериалом.

Так, Билли Уэст будет озвучивать Фрая, а Кэти Сагал — Лилу. К актёрскому составу также присоединились Лорен Том, Фил Ламарр, Дэвид Херман, Тресс Макнилл и Морис Ламарш. Отмечается, что Джон Ди Маджо, озвучивший робота Бендера, также может вернуться к роли, но переговоры о его участии в проекте пока не завершены. В продюсерский состав вошли Мэтт Грейнинг и Дэвид Сэмюэл Коэн.

Премьера "Футурамы" состоялась 14 ноября 1999 года на телеканале Fox. Всего было выпущено семь сезонов, последняя серия вышла в эфир Comedy Central 4 сентября 2013-го. Восьмой сезон так и не вышел на экраны, поскольку руководство Comedy Central решило не продлевать "Футураму" из-за падения рейтингов.