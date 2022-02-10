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"От меня не уходят": Волочкова показала фото с бывшим и раскрыла, какие отношения их сейчас связывают

В беседе с Лайфом танцовщица отметила, что, видимо, оставляет такой неизгладимый след в жизни мужчины, что они потом не могут встречаться с другими женщинами.

9 февраля, 23:52
<p>Анастасия Волочкова и её экс-возлюбленный Олег. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZwE2b4Iz4m/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">volochkova_art</a></p>

Анастасия Волочкова и её экс-возлюбленный Олег. Фото © Instagram / volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографии, на которых она запечатлена вместе с бывшим возлюбленным по имени Олег. В беседе с Лайфом танцовщица рассказала, какие отношения сейчас связывают её с мужчиной.

Как отметила балерина, она рассталась с Олегом ещё в мае прошлого года, однако они по-прежнему общаются и встречаются.

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Бывший ухажёр Волочковой раскрыл, почему продержался всего три недели

"Да, на фотографии я с Олегом, это мой бывший возлюбленный. Известный факт то, что от меня мужчины не уходят, ко мне только возвращаются. И даже после нашего расставания в мае прошлого года Олег всё равно рядом, и мы продолжаем общаться и встречаться. Видимо, я действительно такой неизгладимый след оставляю в жизни мужчины, что они потом не могут с другими женщинами выстраивать отношения. Вот почему Олег по-прежнему здесь", — подчеркнула Волочкова.

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Напомним, в январе Волочкова рассказала о кайфе и эйфории от отношений с другим бойфрендом — Сергеем. Балерина даже не отказалась от ухажёра, узнав, что обвинили в терроризме. Сам мужчин позднее опроверг свою причастность к преступлениям, отметив, что он управляющий банным комплексом, а не террорист. Однако вскоре их отношения закончились, танцовщица заявила, что бросила своего ухажёра, не простив предательства. Она отметила, что Сергей хотел от неё лишь пиара.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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