"От меня не уходят": Волочкова показала фото с бывшим и раскрыла, какие отношения их сейчас связывают

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографии, на которых она запечатлена вместе с бывшим возлюбленным по имени Олег. В беседе с Лайфом танцовщица рассказала, какие отношения сейчас связывают её с мужчиной.

"Да, на фотографии я с Олегом, это мой бывший возлюбленный. Известный факт то, что от меня мужчины не уходят, ко мне только возвращаются. И даже после нашего расставания в мае прошлого года Олег всё равно рядом, и мы продолжаем общаться и встречаться. Видимо, я действительно такой неизгладимый след оставляю в жизни мужчины, что они потом не могут с другими женщинами выстраивать отношения. Вот почему Олег по-прежнему здесь", — подчеркнула Волочкова.