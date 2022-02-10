"От меня не уходят": Волочкова показала фото с бывшим и раскрыла, какие отношения их сейчас связывают
В беседе с Лайфом танцовщица отметила, что, видимо, оставляет такой неизгладимый след в жизни мужчины, что они потом не могут встречаться с другими женщинами.
Анастасия Волочкова и её экс-возлюбленный Олег. Фото © Instagram / volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице в "Инстаграме" фотографии, на которых она запечатлена вместе с бывшим возлюбленным по имени Олег. В беседе с Лайфом танцовщица рассказала, какие отношения сейчас связывают её с мужчиной.
Как отметила балерина, она рассталась с Олегом ещё в мае прошлого года, однако они по-прежнему общаются и встречаются.
"Да, на фотографии я с Олегом, это мой бывший возлюбленный. Известный факт то, что от меня мужчины не уходят, ко мне только возвращаются. И даже после нашего расставания в мае прошлого года Олег всё равно рядом, и мы продолжаем общаться и встречаться. Видимо, я действительно такой неизгладимый след оставляю в жизни мужчины, что они потом не могут с другими женщинами выстраивать отношения. Вот почему Олег по-прежнему здесь", — подчеркнула Волочкова.
Напомним, в январе Волочкова рассказала о кайфе и эйфории от отношений с другим бойфрендом — Сергеем. Балерина даже не отказалась от ухажёра, узнав, что обвинили в терроризме. Сам мужчин позднее опроверг свою причастность к преступлениям, отметив, что он управляющий банным комплексом, а не террорист. Однако вскоре их отношения закончились, танцовщица заявила, что бросила своего ухажёра, не простив предательства. Она отметила, что Сергей хотел от неё лишь пиара.
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