35-летняя бизнесвумен Матильда Шнурова после развода с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым никак не афишировала личную жизнь, вплотную занявшись своим ресторанным бизнесом и школой стретчинга. Зато теперь звезда не скрывается, демонстрируя отношения с новым возлюбленным — известным стоматологом Антоном Криворотовым.

Антон Криворотов и Матильда Шнурова. Фото © Super.ru

Несколько дней назад Матильда опубликовала фото из отпуска в США, поделившись живописными видами Малибу и Лос-Анджелеса, и на некоторых снимках появлялся Криворотов. Подписчики не спешили делать выводы, однако теперь известно официально: Матильда и Антон вместе уже два месяца и сейчас наконец-то решили объявить о союзе.

Матильда Шнурова и Антон Криворотов. Коллаж © LIFE. Фото © Super.ru

Стоматолог уже давно живёт в Штатах, а Матильда улетела за океан отдыхать. Там на выставке в Майами они и познакомилась. Обсуждали общих приятелей и разговаривали обо всём на свете. Тогда и стало понятно, что на этом встреча закончиться не должна. Молодые люди продолжили общение, а позже стали встречаться, держа в тайне свой роман.

Матильда Шнурова и Антон Криворотов. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / matilda.shnurova

После скандального развода со Шнуровым Матильда не хотела привлекать внимание к личной жизни, как и Антон, чьи прошлые отношения угодили в телешоу. Криворотов стал героем седьмого сезона "Холостяка", где в финале подарил розу модели Барбаре Пино, но их союз после завершения программы продлился недолго.

Матильда Шнурова и Антон Криворотов. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / matilda.shnurova

Журналистам Super.ru в руки попали первые совместные снимки Криворотова и его новой пассии со свиданий в Штатах. Антон устроил возлюбленной прогулку по мосту в Нью-Йорке в стиле фильма "Один дома", а затем повёл фотографироваться на фоне зеркал.

Матильда Шнурова и Антон Криворотов. Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / matilda.shnurova, dr.krivorotov

Роскошную жизнь и Матильда, и Антон могут себе позволить. Бизнесвумен — известная рестораторша и владелица онлайн-школы стретчинга. Криворотов же — успешный стоматолог, многие российские звёзды обязаны ему голливудской улыбкой, в том числе и Сергей Шнуров. Когда-то новые зубы обошлись исполнителю в 250 тысяч долларов.