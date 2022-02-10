Британия мобилизует ещё тысячу солдат на случай гуманитарного кризиса на востоке НАТО

Великобритания приведёт в готовность ещё одну тысячу военнослужащих для поддержки НАТО на восточном фланге альянса в случае "гуманитарного кризиса". Об этом сообщает канцелярия премьер-министра страны.

Премьер-министр объявляет, что ещё 1000 британских военнослужащих будут приведены в готовность для поддержки НАТО и союзников в случае гуманитарного кризиса", — говорится в сообщении.

Ранее Британия объявила об увеличении своего воинского контингента в Польше на 350 человек. Как отметили в канцелярии, развёрнутая там группа из военных 45-го батальона специального назначения, а также Королевская боевая группа Уэльса, которая прибудет в Эстонию на этой неделе, помогут Польше и другим странам Восточной Европы "справиться с последствиями любой российской агрессии".

Отмечается, что британские военнослужащие займутся подготовкой, учениями и планированием "на случай непредвиденных обстоятельств".

Ранее стало известно, что глава Минобороны Британии Бен Уоллес планирует встретиться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 11 февраля.