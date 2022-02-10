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Британия мобилизует ещё тысячу солдат на случай гуманитарного кризиса на востоке НАТО

Военнослужащие займутся подготовкой, учениями и планированием "на случай непредвиденных обстоятельств", сообщили в канцелярии премьер-министра страны Бориса Джонсона.

10 февраля, 00:03
<p>Военные Великобритании. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/318319690614/photos/pb.100057822502575.-2207520000../10166332286930615/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">britisharmy</a></p>

Военные Великобритании. Фото © Facebook / britisharmy

Великобритания приведёт в готовность ещё одну тысячу военнослужащих для поддержки НАТО на восточном фланге альянса в случае "гуманитарного кризиса". Об этом сообщает канцелярия премьер-министра страны.

Премьер-министр объявляет, что ещё 1000 британских военнослужащих будут приведены в готовность для поддержки НАТО и союзников в случае гуманитарного кризиса", — говорится в сообщении.

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Ранее Британия объявила об увеличении своего воинского контингента в Польше на 350 человек. Как отметили в канцелярии, развёрнутая там группа из военных 45-го батальона специального назначения, а также Королевская боевая группа Уэльса, которая прибудет в Эстонию на этой неделе, помогут Польше и другим странам Восточной Европы "справиться с последствиями любой российской агрессии".

Отмечается, что британские военнослужащие займутся подготовкой, учениями и планированием "на случай непредвиденных обстоятельств".

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Ранее стало известно, что глава Минобороны Британии Бен Уоллес планирует встретиться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 11 февраля.

Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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