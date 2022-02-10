Глава МИД РФ Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

Глава МИД РФ Сергей Лавров поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником. Видео © Telegram / МИД России

Отечественные дипломаты во все времена были настоящими патриотами, которые защищали Родину, в том числе при необходимости и с оружием в руках. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в поздравлении по случаю Дня дипломатического работника, который отмечается 10 февраля.

"Во все эпохи на внешнеполитической стезе трудились настоящие патриоты, которые радели за общее дело, в том числе при необходимости и с оружием в руках. Подвиг наших товарищей, работников Наркомата иностранных дел, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, служит для нас важнейшим нравственным ориентиром", — отметил министр в видеопоздравлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Лавров добавил, что, опираясь на накопленный опыт и богатейшие традиции, дипломатическая служба остаётся в авангарде усилий по продвижению и защите интересов Родины на международной арене. По словам министра, МИД по праву гордится тем, что в славной летописи отечественной дипломатии немало блестящих побед и ярких, выдающихся имён.

"В своей повседневной деятельности стараемся брать лучшее из сокровищницы дипломатического искусства великих предшественников, таких как А.М. Горчаков, А.А. Громыко, Е.М. Примаков и многих других", — уточнил Лавров.

Как подчеркнул глава МИД РФ, сложность современного мира, противоречивость тенденций развития предъявляют к дипломатам повышенные требования. Поэтому всегда, а сегодня тем более, важно идти в ногу со временем, постоянно самосовершенствоваться, умело сочетать классические методы дипломатического искусства с новыми подходами и технологиями. По словам Лаврова, в этом состоит залог эффективного решения масштабных задач, поставленных перед дипломатами президентом страны.

"В том, насколько успешен, результативен наш труд, очень многое зависит от крепкого, надёжного "тыла". Хотел бы воспользоваться этой возможностью и искренне поблагодарить ваших родных и близких, разделяющих вместе с вами все трудности и подчас самые обыкновенные бытовые неудобства нашей профессии, включая длительные загранкомандировки в странах со сложной военно-политической обстановкой и тяжёлыми климатическими условиями", — сказал глава российского дипведомства.