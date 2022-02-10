Кулеба потребовал извинений после надругательства над флагом Украины в парламенте Словакии

Киев не считает, что инцидент с флагом Украины в парламенте Словакии был направлен против Незалежной, однако направил протест и требует извинений. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

"Это не была целенаправленная антиукраинская акция. Это было происшествие, которое было в широком контексте противостояния власти и оппозиции в парламенте, не по украинскому вопросу. Но любое неуважительное поведение с государственной символикой Украины категорически недопустимо", — заявил министр иностранных дел Украины на пресс-конференции.

Кулеба добавил, что, узнав об этом инциденте, поручил Посольству Украины в Словакии выразить протест. Украинский министр отметил, что Киев найдёт случай достойно ответить на этот поступок, если депутат, обливший флаг, не принесёт извинения. Тем не менее Кулеба подчеркнул, что у Украины "чудесные отношения" с Правительством Словакии и это происшествие с флагом не повлияет на них.