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Кулеба потребовал извинений после надругательства над флагом Украины в парламенте Словакии

Министр пригрозил достойно ответить на этот поступок, если депутат, обливший символ Незалежной, не попросит прощения. При этом он отметил, что у Киева "чудесные отношения" с Правительством Словакии.

9 февраля, 23:01

Скриншот на обложке © tv.nrsr.sk

Киев не считает, что инцидент с флагом Украины в парламенте Словакии был направлен против Незалежной, однако направил протест и требует извинений. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

"Это не была целенаправленная антиукраинская акция. Это было происшествие, которое было в широком контексте противостояния власти и оппозиции в парламенте, не по украинскому вопросу. Но любое неуважительное поведение с государственной символикой Украины категорически недопустимо", — заявил министр иностранных дел Украины на пресс-конференции.

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Кулеба добавил, что, узнав об этом инциденте, поручил Посольству Украины в Словакии выразить протест. Украинский министр отметил, что Киев найдёт случай достойно ответить на этот поступок, если депутат, обливший флаг, не принесёт извинения. Тем не менее Кулеба подчеркнул, что у Украины "чудесные отношения" с Правительством Словакии и это происшествие с флагом не повлияет на них.

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Напомним, ранее словацкие депутаты Петер Крупа и Андрей Медвецки в ходе заседания парламента, посвящённого рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США, заблокировали трибуну и развернули флаг. После этого к трибуне вышли представители другой партии и развернули флаг Украины, но в перевёрнутом положении. Тогда Медвецки облил водой символ Незалежной и своих оппонентов.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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