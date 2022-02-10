Макрон: Ни Россия, ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности
Лидер Франции отметил, что верит в Европу и её единство. Ранее он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также встретился с главой Украины Владимиром Зеленским.
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE
Ни Россия, ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Чтобы избежать войны, создать элементы доверия, стабильности, видимости, эта напряжённая ситуация требует полезного ответа для всей нашей Европы, а также для России. Так как ни Россия, ни европейцы не заинтересованы в беспорядке и нестабильности", — написал Макрон на своей странице в "Инстаграме" по итогам недавних визитов в Москву и Киев.
Французский лидер добавил, что верит в Европу и её единство.
Напомним, что 7 февраля в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эмманюэля Макрона. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины. Российский лидер назвал встречу содержательной и полезной. Макрон же заявил, что в ходе переговоров с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине". Из Москвы французский президент отправился в Киев, где встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, на Украину Макрон не привёз конкретных предложений и ничего не навязывал.
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