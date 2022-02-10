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Макрон: Ни Россия, ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности

Лидер Франции отметил, что верит в Европу и её единство. Ранее он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, а также встретился с главой Украины Владимиром Зеленским.

9 февраля, 22:35
<p>Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE</p>

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Ни Россия, ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Чтобы избежать войны, создать элементы доверия, стабильности, видимости, эта напряжённая ситуация требует полезного ответа для всей нашей Европы, а также для России. Так как ни Россия, ни европейцы не заинтересованы в беспорядке и нестабильности", — написал Макрон на своей странице в "Инстаграме" по итогам недавних визитов в Москву и Киев.

Байден провёл телефонный разговор с Макроном после его визитов в Москву и Киев

Байден провёл телефонный разговор с Макроном после его визитов в Москву и Киев

Французский лидер добавил, что верит в Европу и её единство.

Напомним, что 7 февраля в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эмманюэля Макрона. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины. Российский лидер назвал встречу содержательной и полезной. Макрон же заявил, что в ходе переговоров с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине". Из Москвы французский президент отправился в Киев, где встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, на Украину Макрон не привёз конкретных предложений и ничего не навязывал.

Daily Mail: Макрон озвучил Путину идеи по Украине, не согласовав их с НАТО

Daily Mail: Макрон озвучил Путину идеи по Украине, не согласовав их с НАТО

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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