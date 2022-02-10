Макрон: Ни Россия, ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности

Ни Россия, ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Чтобы избежать войны, создать элементы доверия, стабильности, видимости, эта напряжённая ситуация требует полезного ответа для всей нашей Европы, а также для России. Так как ни Россия, ни европейцы не заинтересованы в беспорядке и нестабильности", — написал Макрон на своей странице в "Инстаграме" по итогам недавних визитов в Москву и Киев.