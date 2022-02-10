Пентагон: США считают, что РФ не приняла окончательных решений по ситуации вокруг Украины
При этом представитель американского военного ведомства Джон Кёрби в очередной раз заявил, что Россия якобы продолжает стягивать войска к границе с Незалежной.
Вид на Пентагон. Фото © Pixabay
Власти США считают, что Россия пока не приняла никаких окончательных решений по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби. Он добавил, что Вашингтон намерен действовать на этом направлении очень осторожно.
"Мы считаем, что всё ещё есть время и пространство для дипломатии", — сказал Кёрби, отметив, что Вашингтон исходит из того, что президент РФ Владимир Путин "не принял окончательного решения" по ситуации вокруг Незалежной.
Представитель американского военного ведомства также в очередной раз заявил, что Россия якобы продолжает стягивать войска к украинской границе. На вопрос о том, озабочен ли Пентагон прибытием в Белоруссию начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова для контроля готовности российских военных к участию в учениях "Союзная решимость", Кёрби ответил: "Мы, конечно, смотрим на это в свете всего происходящего, но одно лишь его присутствие на учениях не вызывает тревогу в Пентагоне".
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.
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