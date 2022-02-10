Пентагон: США считают, что РФ не приняла окончательных решений по ситуации вокруг Украины

Власти США считают, что Россия пока не приняла никаких окончательных решений по ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби. Он добавил, что Вашингтон намерен действовать на этом направлении очень осторожно.

"Мы считаем, что всё ещё есть время и пространство для дипломатии", — сказал Кёрби, отметив, что Вашингтон исходит из того, что президент РФ Владимир Путин "не принял окончательного решения" по ситуации вокруг Незалежной.

Представитель американского военного ведомства также в очередной раз заявил, что Россия якобы продолжает стягивать войска к украинской границе. На вопрос о том, озабочен ли Пентагон прибытием в Белоруссию начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова для контроля готовности российских военных к участию в учениях "Союзная решимость", Кёрби ответил: "Мы, конечно, смотрим на это в свете всего происходящего, но одно лишь его присутствие на учениях не вызывает тревогу в Пентагоне".