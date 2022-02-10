В Генконсульстве России в Нью-Йорке впервые в истории осталось только пять дипломатов

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке из-за политики американских властей впервые в истории осталось только пять сотрудников. Об этом сообщил генконсул Сергей Овсянников.

"У нас действительно работает четыре сотрудника (не считая консула – Прим. Лайфа). В конце января уехали пять семей. Остались ровно четыре человека", — сказал Овсянников в беседе с РИА "Новости".

Генконсул добавил, что раньше в дипмиссии было 12 сотрудников. Особо дипломат отметил, что в учреждении впервые нет офицера по безопасности. При этом Овсянников допустил, что количество работников может ещё сократиться.

"У нас в июне уезжают два коменданта. У меня сейчас нет водителя – ему было предписано уехать в январе. Пытаемся из этой ситуации выходить", — подчеркнул собеседник агентства, уточнив, что ему приходится отменять некоторые поездки.