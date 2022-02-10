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В Генконсульстве России в Нью-Йорке впервые в истории осталось только пять дипломатов

Глава дипмиссии Сергей Овсянников отметил, что из-за политики американских властей, в частности, в учреждении нет офицера по безопасности. При этом число сотрудников может ещё сократиться.

9 февраля, 22:16

Фото на обложке © ТАСС / Сергей Фадеичев

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке из-за политики американских властей впервые в истории осталось только пять сотрудников. Об этом сообщил генконсул Сергей Овсянников.

"У нас действительно работает четыре сотрудника (не считая консула – Прим. Лайфа). В конце января уехали пять семей. Остались ровно четыре человека",сказал Овсянников в беседе с РИА "Новости".

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Генконсул добавил, что раньше в дипмиссии было 12 сотрудников. Особо дипломат отметил, что в учреждении впервые нет офицера по безопасности. При этом Овсянников допустил, что количество работников может ещё сократиться.

"У нас в июне уезжают два коменданта. У меня сейчас нет водителя – ему было предписано уехать в январе. Пытаемся из этой ситуации выходить", — подчеркнул собеседник агентства, уточнив, что ему приходится отменять некоторые поездки.

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Ранее посол России в США Анатолий Антонов не исключил, что его могут выдворить из Вашингтона. Кроме того, глава дипмиссии сообщал, что Вашингтон угрожал российским дипломатам арестами, если они вовремя не покинут США. По словам посла, Соединённые Штаты заявили, что в таком случае отправят сотрудников дипмиссии в "соответствующее учреждение". Также он отметил, что ещё 28 дипломатов должны будут уехать из США к июлю.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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