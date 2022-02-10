Макрон охарактеризовал свой диалог с Путиным как насыщенный и содержательный

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у него вышел насыщенный и содержательный диалог с президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве.

"Обмен мнениями в Москве с российским лидером был насыщенным и содержательным", — написал Макрон на странице в "Инстаграме".