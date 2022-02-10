Макрон охарактеризовал свой диалог с Путиным как насыщенный и содержательный
По словам французского президента, только с помощью переговоров можно восстановить процесс деэскалации и получить гарантии безопасности на границах Европы.
Эмманюэль Макрон. Фото © kremlin.ru
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у него вышел насыщенный и содержательный диалог с президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве.
"Обмен мнениями в Москве с российским лидером был насыщенным и содержательным", — написал Макрон на странице в "Инстаграме".
Французский президент отметил, что диалог является единственным путём для принятия разумных решений. По его словам, только с помощью переговоров можно восстановить процесс деэскалации и получить гарантии безопасности на границах Европы.
Напомним, что 7 февраля в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эмманюэля Макрона. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины. Российский лидер назвал встречу содержательной и полезной. Макрон же заявил, что в ходе переговоров с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине". Из Москвы французский президент отправился в Киев, где встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, на Украину Макрон не привёз конкретных предложений и ничего не навязывал.
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