НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Макрон охарактеризовал свой диалог с Путиным как насыщенный и содержательный

По словам французского президента, только с помощью переговоров можно восстановить процесс деэскалации и получить гарантии безопасности на границах Европы.

9 февраля, 23:11
<p>Эмманюэль Макрон. Фото © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/67734/photos/67565" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Эмманюэль Макрон. Фото © kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у него вышел насыщенный и содержательный диалог с президентом России Владимиром Путиным в ходе переговоров в Москве.

"Обмен мнениями в Москве с российским лидером был насыщенным и содержательным", — написал Макрон на странице в "Инстаграме".

Макрон: Россия и Украина заверили в приверженности Минским соглашениям

Макрон: Россия и Украина заверили в приверженности Минским соглашениям

Французский президент отметил, что диалог является единственным путём для принятия разумных решений. По его словам, только с помощью переговоров можно восстановить процесс деэскалации и получить гарантии безопасности на границах Европы.

Ранее Макрон заявил, что ни Россия, ни Европа не заинтересованы в беспорядке и нестабильности.

Итоги визита Макрона в Киев: Что будет с Украиной после турне европейских политиков

Итоги визита Макрона в Киев: Что будет с Украиной после турне европейских политиков

Напомним, что 7 февраля в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эмманюэля Макрона. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины. Российский лидер назвал встречу содержательной и полезной. Макрон же заявил, что в ходе переговоров с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине". Из Москвы французский президент отправился в Киев, где встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, на Украину Макрон не привёз конкретных предложений и ничего не навязывал.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1