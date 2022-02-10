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Вышел новый трейлер игры Atomic Heart про альтернативный СССР

Разработкой проекта занимается российская студия Mundfish. Чёткой даты релиза по-прежнему нет, авторы решили заинтриговать геймеров, сообщив лишь о том, что игра появится ближе к концу года.

9 февраля, 23:25

Трейлер игры Atomic Heart. Скриншот на обложке © YouTube / IGN

Опубликован новый трейлер компьютерной Atomic Heart, действие которой происходит в альтернативном СССР. Ролик появился 9 февраля на канале портала IGN в "Ютубе".

В конце видео авторы проекта дали понять, что игра выйдет в период с сентября по декабрь 2022 года. Также в трейлере показаны новые кадры игрового процесса.

Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесён на конец 2022 года

Выход игры S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесён на конец 2022 года

Действие Atomic Heart развернётся в альтернативном СССР в 1950-х годах. Согласно сюжету главному герою нужно будет решить проблему особых промышленных объектов, захваченных роботами. Российская студия Mundfish, которая разрабатывает игру, анонсировала Atomic Heart 8 мая 2018 года.

Разработчики пообещали, что добавят поддержку трассировки лучей на как можно большее число платформ, — вероятно, технологию стоит ожидать не только на ПК, но и на PS5 с Xbox Series X.

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Стали известны подробности игры про альтернативный Советский Союз

Ранее стало известно, что Россия вошла в первую пятёрку стран по спросу на компьютерные игры.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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