Вышел новый трейлер игры Atomic Heart про альтернативный СССР

Опубликован новый трейлер компьютерной Atomic Heart, действие которой происходит в альтернативном СССР. Ролик появился 9 февраля на канале портала IGN в "Ютубе".

В конце видео авторы проекта дали понять, что игра выйдет в период с сентября по декабрь 2022 года. Также в трейлере показаны новые кадры игрового процесса.

Действие Atomic Heart развернётся в альтернативном СССР в 1950-х годах. Согласно сюжету главному герою нужно будет решить проблему особых промышленных объектов, захваченных роботами. Российская студия Mundfish, которая разрабатывает игру, анонсировала Atomic Heart 8 мая 2018 года.

Разработчики пообещали, что добавят поддержку трассировки лучей на как можно большее число платформ, — вероятно, технологию стоит ожидать не только на ПК, но и на PS5 с Xbox Series X.