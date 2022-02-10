Инфекционист Малышев обозначил сроки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом

Рано или поздно графики, характеризующие эпидемиологическую обстановку заболеваемости коронавирусом, покажут выход на плато. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Малышев.

В беседе с радио Sputnik медик отметил, что о выходе на плато лучше всего сигнализирует тот факт, что количество выздоравливающих сравнивается с числом заболевающих.

"Количество выписанных после CoViD-19 стало немного расти, но пока до плато далековато. Плато — это когда сколько заболело [за сутки], столько и выписалось. Когда эти показатели сравняются, будет хорошо. Затем число выписанных начнёт превышать число заболевших", — отметил инфекционист.

Малышев добавил, что для медиков, работающих в ковидных стационарах, ещё более важным является другое соотношение — между числом госпитализированных и выписанных за день. Однако сейчас количество пациентов в клиниках только растёт. По мнению инфекциониста, такая ситуация продлится ещё три-четыре недели, а затем "выйдем на плато и будет легче". Также через три-четыре недели можно ожидать и прекращения роста суточной заболеваемости ковидом.