Врач Звонков — о ситуации с Валиевой: Препарат триметазидин не является допингом

Якобы найденный в крови российской фигуристки Камилы Валиевой препарат нельзя назвать допингом. Об этом рассказал врач сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина в 2011–2013 годах — терапевт Андрей Звонков.

В беседе с телеканалом "360" эксперт рассказал, что данное лекарство является антигипоксантом. Обычно его назначают пациентам с сердечными проблемами.

"Если этот препарат ей назначил врач, он должен был обязательно оформить ей справку, что она его получает по показаниям в связи с заболеванием. Если он туда не входит, то какие претензии могут быть?" — отметил медик.

Он добавил, что, если Валиева употребляла лекарство по медицинским показаниям, его нужно было оформлять в связи со всеми инструкциями. А если спортсменка приняла его самостоятельно, то вся ответственность, как утверждает врач, лежит на ней.

"Если она приняла его самостоятельно, никого не предупредив, надо дать щелбан по голове. А если доктор назначил, почему не оформил?" — подчеркнул Звонков.