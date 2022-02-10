Врач Звонков — о ситуации с Валиевой: Препарат триметазидин не является допингом
Данное лекарство улучшает кровообращение и уменьшает потребность миокарда в кислороде. Обычно его назначают пожилым людям для облегчения работы сердца и головы, отметил эксперт.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / AP / David J. Phillip
Якобы найденный в крови российской фигуристки Камилы Валиевой препарат нельзя назвать допингом. Об этом рассказал врач сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина в 2011–2013 годах — терапевт Андрей Звонков.
В беседе с телеканалом "360" эксперт рассказал, что данное лекарство является антигипоксантом. Обычно его назначают пациентам с сердечными проблемами.
"Если этот препарат ей назначил врач, он должен был обязательно оформить ей справку, что она его получает по показаниям в связи с заболеванием. Если он туда не входит, то какие претензии могут быть?" — отметил медик.
Он добавил, что, если Валиева употребляла лекарство по медицинским показаниям, его нужно было оформлять в связи со всеми инструкциями. А если спортсменка приняла его самостоятельно, то вся ответственность, как утверждает врач, лежит на ней.
"Если она приняла его самостоятельно, никого не предупредив, надо дать щелбан по голове. А если доктор назначил, почему не оформил?" — подчеркнул Звонков.
Также он рассказал, что триметазидин улучшает кровообращение и уменьшает потребность миокарда в кислороде. Обычно его назначают пожилым людям для облегчения работы сердца и головы. Не совсем понятно, с какой целью он был назначен 15-летней девочке, заметил специалист.
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Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной этому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. По мнению заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, сообщения об этом появились специально, чтобы фигуристка начала сильнее нервничать и снялась с соревнований одиночниц. При этом Министерство спорта сочло преждевременными комментарии относительно сообщений СМИ о её сомнительном допинг-тесте. Ведомство призвало дождаться появления официальной информации и напомнило о позиции РФ, которая выступает против любых нарушений.
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