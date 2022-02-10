Министр Лещенко заявил, что Украина планирует обеспечить продовольствием миллиард человек
По его словам, 20 лет Незалежная "кормила" лишь 40 миллионов человек в мире, а сегодня вклад эквивалентен пропитанию около 400 миллионов, не считая населения самой страны.
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Украина планирует к концу десятилетия обеспечивать продовольствием миллиард человек. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия страны Роман Лещенко.
По его словам, Украина "всё увереннее" претендует на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности.
"Двадцать лет назад Украина "кормила" лишь 40 миллионов человек в мире. Сегодня же вклад эквивалентен пропитанию около 400 миллионов человек, не считая наше население. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием одного миллиарда из населения мира", — написал Лещенко в своём телеграм-канале.
Министр добавил, что сельское хозяйство на Украине показало самый высокий прирост производства в 2021 году — 14,4%. При этом доля агропродовольственной продукции составила наибольший процент в общем экспорте страны — около 41% за год.
Ранее киевский политолог Ермолаев предупредил о нарастающем "коме катастроф" на Украине. Среди проблем эксперт назвал высокие цены на энергоносители и неконкурентоспособность промышленности. По его мнению, их влияние страна почувствует в течение года.
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