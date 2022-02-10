Министр Лещенко заявил, что Украина планирует обеспечить продовольствием миллиард человек

Украина планирует к концу десятилетия обеспечивать продовольствием миллиард человек. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия страны Роман Лещенко.

По его словам, Украина "всё увереннее" претендует на статус одного из крупнейших гарантов мировой продовольственной безопасности.

"Двадцать лет назад Украина "кормила" лишь 40 миллионов человек в мире. Сегодня же вклад эквивалентен пропитанию около 400 миллионов человек, не считая наше население. Наша стратегия развития до 2030 года предусматривает обеспечение продовольствием одного миллиарда из населения мира", — написал Лещенко в своём телеграм-канале.

Министр добавил, что сельское хозяйство на Украине показало самый высокий прирост производства в 2021 году — 14,4%. При этом доля агропродовольственной продукции составила наибольший процент в общем экспорте страны — около 41% за год.