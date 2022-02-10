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Постпред при ООН в Женеве Гатилов: Во "вторжении" РФ на Украину нет здравого смысла

Дипломат подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает за ровные, прагматичные и взаимовыгодные ‎отношения со всеми странами и не только с соседями. Планов нападать на Незалежную у Москвы нет.

10 февраля, 01:17

Геннадий Гатилов. Фото © ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков

Россия не планирует вторгаться на Украину, в этом нет здравого смысла, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при ‎расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского ‎руководства. Поэтому повторю: у России нет и не было планов ‎вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели", — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".

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По его словам, самое главное, что в этом даже нет намёка на здравый смысл, ведь РФ ‎всегда выступала и выступает за ровные, прагматичные и взаимовыгодные ‎отношения со всеми странами и не только с соседями. Гатилов также напомнил о недавнем высказывании главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что "если это зависит от Российской Федерации, войны не будет".

"Какие ещё нужны дополнения?‎" — добавил постпред РФ.

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Ранее замглавы МИД Александр Панкин заявил, что признаков вторжения России на Украину не было. По его словам, несмотря на это, очень сильно нагнетается информационный фон вокруг ситуации.

Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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