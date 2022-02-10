Постпред при ООН в Женеве Гатилов: Во "вторжении" РФ на Украину нет здравого смысла
Дипломат подчеркнул, что Россия всегда выступала и выступает за ровные, прагматичные и взаимовыгодные отношения со всеми странами и не только с соседями. Планов нападать на Незалежную у Москвы нет.
Геннадий Гатилов. Фото © ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков
Россия не планирует вторгаться на Украину, в этом нет здравого смысла, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского руководства. Поэтому повторю: у России нет и не было планов вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической цели", — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".
По его словам, самое главное, что в этом даже нет намёка на здравый смысл, ведь РФ всегда выступала и выступает за ровные, прагматичные и взаимовыгодные отношения со всеми странами и не только с соседями. Гатилов также напомнил о недавнем высказывании главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что "если это зависит от Российской Федерации, войны не будет".
"Какие ещё нужны дополнения?" — добавил постпред РФ.
Ранее замглавы МИД Александр Панкин заявил, что признаков вторжения России на Украину не было. По его словам, несмотря на это, очень сильно нагнетается информационный фон вокруг ситуации.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.
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