Постпред при ООН в Женеве Гатилов: Во "вторжении" РФ на Украину нет здравого смысла

Россия не планирует вторгаться на Украину, в этом нет здравого смысла, заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Возможно, западные чиновники и аналитики теряются при ‎расшифровках вполне недвусмысленных заявлений российского ‎руководства. Поэтому повторю: у России нет и не было планов ‎вторгаться на Украину. В этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели", — сказал дипломат в интервью РИА "Новости".

По его словам, самое главное, что в этом даже нет намёка на здравый смысл, ведь РФ ‎всегда выступала и выступает за ровные, прагматичные и взаимовыгодные ‎отношения со всеми странами и не только с соседями. Гатилов также напомнил о недавнем высказывании главы МИД РФ Сергея Лаврова, который заявил, что "если это зависит от Российской Федерации, войны не будет".

"Какие ещё нужны дополнения?‎" — добавил постпред РФ.

Ранее замглавы МИД Александр Панкин заявил, что признаков вторжения России на Украину не было. По его словам, несмотря на это, очень сильно нагнетается информационный фон вокруг ситуации.