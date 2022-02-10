Reuters: Регулятор Евросоюза предупредил банки об "угрозе" кибератак из России

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил финансовые организации о якобы возможных кибератаках со стороны России на фоне роста напряжённости в отношениях РФ и Украины. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два источника. Также об этом пишет агентство Bloomberg.

Как утверждают собеседники Reuters, до недавнего времени регулятор был сосредоточен на борьбе с обычным мошенничеством, случаи которого участились во время пандемии. Но кризис вокруг Украины переключил его внимание на кибератаки, которые, как считает ЕЦБ, может организовать Москва.

По словам источника агентства, европейский регулятор опросил банки об их готовности к хакерским атакам. Ещё один собеседник сообщил, что финансовые организации провели киберучения, чтобы проверить, способны ли они отразить нападения.

В конце января аналогичное предупреждение американским банкам направил департамент финансовых услуг Нью-Йорка, пишет Reuters. Регулятор считает, что Россия якобы может принять ответные меры на возможные санкции США, которые Вашингтон грозит ввести против Москвы в случае "вторжения" на Украину.