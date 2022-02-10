Reuters: Регулятор Евросоюза предупредил банки об "угрозе" кибератак из России
По словам источника агентства, европейские финансовые организации провели киберучения, чтобы проверить, способны ли они отразить хакерские атаки.
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил финансовые организации о якобы возможных кибератаках со стороны России на фоне роста напряжённости в отношениях РФ и Украины. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два источника. Также об этом пишет агентство Bloomberg.
Как утверждают собеседники Reuters, до недавнего времени регулятор был сосредоточен на борьбе с обычным мошенничеством, случаи которого участились во время пандемии. Но кризис вокруг Украины переключил его внимание на кибератаки, которые, как считает ЕЦБ, может организовать Москва.
По словам источника агентства, европейский регулятор опросил банки об их готовности к хакерским атакам. Ещё один собеседник сообщил, что финансовые организации провели киберучения, чтобы проверить, способны ли они отразить нападения.
В конце января аналогичное предупреждение американским банкам направил департамент финансовых услуг Нью-Йорка, пишет Reuters. Регулятор считает, что Россия якобы может принять ответные меры на возможные санкции США, которые Вашингтон грозит ввести против Москвы в случае "вторжения" на Украину.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.
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