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Reuters: Регулятор Евросоюза предупредил банки об "угрозе" кибератак из России

По словам источника агентства, европейские финансовые организации провели киберучения, чтобы проверить, способны ли они отразить хакерские атаки.

10 февраля, 01:26

Фото на обложке © Pixabay

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил финансовые организации о якобы возможных кибератаках со стороны России на фоне роста напряжённости в отношениях РФ и Украины. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два источника. Также об этом пишет агентство Bloomberg.

Как утверждают собеседники Reuters, до недавнего времени регулятор был сосредоточен на борьбе с обычным мошенничеством, случаи которого участились во время пандемии. Но кризис вокруг Украины переключил его внимание на кибератаки, которые, как считает ЕЦБ, может организовать Москва.

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По словам источника агентства, европейский регулятор опросил банки об их готовности к хакерским атакам. Ещё один собеседник сообщил, что финансовые организации провели киберучения, чтобы проверить, способны ли они отразить нападения.

В конце января аналогичное предупреждение американским банкам направил департамент финансовых услуг Нью-Йорка, пишет Reuters. Регулятор считает, что Россия якобы может принять ответные меры на возможные санкции США, которые Вашингтон грозит ввести против Москвы в случае "вторжения" на Украину.

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Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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