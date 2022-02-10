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"Хотел нас нагнуть": Экс-глава МИД Украины Климкин раскрыл "истинную" цель визита Макрона в Киев

Бывший украинский министр иностранных дел также заявил, что, по его мнению, Минские соглашения никогда не сработают.

10 февраля, 01:39
<p>Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CZtucFBgyef/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Instagram / zelenskiy_official

"Истинной" целью визита президента Франции Эмманюэля Макрона на Украину было желание принудить Киев к компромиссу по Минским соглашениям, которые направлены на урегулирование военного конфликта в Донбассе. Об этом заявил бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин.

"Макрон, конечно, хотел бы нас нагнуть на какие-то компромиссные вещи по Минским договорённостям", — сказал он в эфире телеканала "Наш".

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При этом Климкин заметил, что, по его мнению, Минские соглашения никогда не сработают.

Ранее появилась информация, что Макрон во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным озвучил ряд идей по деэскалации ситуации вокруг Украины и некоторые из этих инициатив не были согласованы с остальными членами НАТО.

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Напомним, что 7 февраля в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эмманюэля Макрона. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины. Российский лидер назвал встречу содержательной и полезной. Макрон же заявил, что в ходе переговоров с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине". Из Москвы французский президент отправился в Киев, где встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, на Украину Макрон не привёз конкретных предложений и ничего не навязывал.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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