"Хотел нас нагнуть": Экс-глава МИД Украины Климкин раскрыл "истинную" цель визита Макрона в Киев
Бывший украинский министр иностранных дел также заявил, что, по его мнению, Минские соглашения никогда не сработают.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото © Instagram / zelenskiy_official
"Истинной" целью визита президента Франции Эмманюэля Макрона на Украину было желание принудить Киев к компромиссу по Минским соглашениям, которые направлены на урегулирование военного конфликта в Донбассе. Об этом заявил бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин.
"Макрон, конечно, хотел бы нас нагнуть на какие-то компромиссные вещи по Минским договорённостям", — сказал он в эфире телеканала "Наш".
При этом Климкин заметил, что, по его мнению, Минские соглашения никогда не сработают.
Ранее появилась информация, что Макрон во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным озвучил ряд идей по деэскалации ситуации вокруг Украины и некоторые из этих инициатив не были согласованы с остальными членами НАТО.
Напомним, что 7 февраля в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Франции Эмманюэля Макрона. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Главным вопросом на повестке была ситуация вокруг Украины. Российский лидер назвал встречу содержательной и полезной. Макрон же заявил, что в ходе переговоров с Путиным "достиг цели остановить эскалацию на Украине". Из Москвы французский президент отправился в Киев, где встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским. Как сообщил глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, на Украину Макрон не привёз конкретных предложений и ничего не навязывал.
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