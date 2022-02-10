"Хотел нас нагнуть": Экс-глава МИД Украины Климкин раскрыл "истинную" цель визита Макрона в Киев

"Истинной" целью визита президента Франции Эмманюэля Макрона на Украину было желание принудить Киев к компромиссу по Минским соглашениям, которые направлены на урегулирование военного конфликта в Донбассе. Об этом заявил бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин.

"Макрон, конечно, хотел бы нас нагнуть на какие-то компромиссные вещи по Минским договорённостям", — сказал он в эфире телеканала "Наш".

При этом Климкин заметил, что, по его мнению, Минские соглашения никогда не сработают.