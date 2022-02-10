Фигурист Мозалёв отказался общаться со СМИ после произвольной программы на Олимпиаде-2022

Фигурист Андрей Мозалёв после произвольной программы пожаловался на плохое самочувствии и отказался общаться со СМИ, пишет ТАСС.

В микст-зоне спортсмен прошёл мимо камер и прессы, извинился перед журналистами и сообщил, что нехорошо себя чувствует. Он пообещал поговорить со СМИ позже.