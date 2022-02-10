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Фигурист Мозалёв отказался общаться со СМИ после произвольной программы на Олимпиаде-2022

Россиянин, занимавший после короткой программы 23-е место, набрал 156,28 балла. При этом он допустил два падения. Мозалёв пообещал поговорить с журналистами позже.

10 февраля, 02:42
<p>Андрей Мозалев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Андрей Мозалев. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Фигурист Андрей Мозалёв после произвольной программы пожаловался на плохое самочувствии и отказался общаться со СМИ, пишет ТАСС.

В микст-зоне спортсмен прошёл мимо камер и прессы, извинился перед журналистами и сообщил, что нехорошо себя чувствует. Он пообещал поговорить со СМИ позже.

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В произвольной программе Мозалёв набрал 156,28 балла. После короткой, где он получил 77,05 балла, Мозалёв шёл на 23-м месте. В произвольной программе фигурист дважды упал. Главным фаворитом олимпийского турнира фигуристов-одиночников является американец Натан Чен, который выиграл короткую программу с мировым рекордом — 113,97 балла.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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