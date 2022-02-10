НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Стартовали совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022"

Манёвры пройдут на белорусских полигонах Гожский, Домановский, Обуз-Лесновский, Осиповичский и Брестский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. Они продлятся до 20 февраля.

10 февраля, 02:22
<p>Многоцелевой плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ (слева) и боевые машины пехоты на полигоне "Брестский". Фото © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Многоцелевой плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ (слева) и боевые машины пехоты на полигоне "Брестский". Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

Россия и Белоруссия начали совместные военные учения "Союзная решимость – 2022". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"10 февраля на общевойсковых полигонах Вооружённых сил Республики Беларусь в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение "Союзная решимость – 2022", — заявили в военном ведомстве.

Раскрыто содержание обновлённой военной доктрины Союзного государства

Раскрыто содержание обновлённой военной доктрины Союзного государства

Как отметили в Минобороны, манёвры проводятся с целью отработки задач "по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства". В ходе учений будет усилена охрана госграницы для пресечения проникновения вооружённых групп боевиков, перекрытия каналов доставки оружия и боеприпасов.

Манёвры пройдут на белорусских полигонах Гожский, Домановский, Обуз-Лесновский, Осиповичский и Брестский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. Авиация будет использовать аэродромы Лунинец, Барановичи, Лида и Мачулищи. Учения продлятся до 20 февраля.

Песков рассказал о стоящих перед Россией и Белоруссией беспрецедентных угрозах

Песков рассказал о стоящих перед Россией и Белоруссией беспрецедентных угрозах

Ранее прошёл первый этап проверки сил реагирования Союзного государства. Войска осуществили передислокацию и создали группировки на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов и усилили охрану госграницы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии. В частности, Лайф рассказывал, что российские Су-35С отработали перехват целей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1