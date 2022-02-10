Стартовали совместные учения России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022"
Манёвры пройдут на белорусских полигонах Гожский, Домановский, Обуз-Лесновский, Осиповичский и Брестский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. Они продлятся до 20 февраля.
Многоцелевой плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ (слева) и боевые машины пехоты на полигоне "Брестский". Фото © ТАСС / Гавриил Григоров
Россия и Белоруссия начали совместные военные учения "Союзная решимость – 2022". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"10 февраля на общевойсковых полигонах Вооружённых сил Республики Беларусь в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение "Союзная решимость – 2022", — заявили в военном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, манёвры проводятся с целью отработки задач "по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства". В ходе учений будет усилена охрана госграницы для пресечения проникновения вооружённых групп боевиков, перекрытия каналов доставки оружия и боеприпасов.
Манёвры пройдут на белорусских полигонах Гожский, Домановский, Обуз-Лесновский, Осиповичский и Брестский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. Авиация будет использовать аэродромы Лунинец, Барановичи, Лида и Мачулищи. Учения продлятся до 20 февраля.
Ранее прошёл первый этап проверки сил реагирования Союзного государства. Войска осуществили передислокацию и создали группировки на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов и усилили охрану госграницы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии. В частности, Лайф рассказывал, что российские Су-35С отработали перехват целей.
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