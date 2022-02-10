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Педиатр Токарев назвал смертельно опасный симптом омикрон-штамма у детей

По его словам, дело в том, что новый вариант ковида активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает их острое воспаление. Чаще всего опасный признак наблюдается у мальчиков до пяти лет.

10 февраля, 03:59

Фото на обложке © Pixabay

При заражении штаммом коронавируса "омикрон" у детей до пяти лет, в большинстве случаев у мальчиков, развивается острый ларинготрахеит, при котором может произойти отёк гортани. Это заболевание требует немедленной госпитализации, иначе ребёнок может умереть, рассказал врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

"Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растёт число таких случаев и при "омикроне", так как новый штамм активно размножается в верхних дыхательных путях и вызывает их острое воспаление", объяснил медик в беседе с Ura.ru.

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Токарев пояснил, что стеноз развивается буквально за несколько часов. Если ребёнка вовремя не госпитализировать, всё может закончиться летальным исходом. Врач также назвал основные симптомы стеноза гортани, говорящие о том, что заболевшему требуется незамедлительная госпитализация. По словам специалиста, об этом может свидетельствовать побледнение или посинение носогубного треугольника, "лающий" кашель, осиплость голоса, частое, шумное и свистящее дыхание, одышка и беспокойство.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что сейчас дети составляют 20% от общего количества пациентов с ковидом.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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