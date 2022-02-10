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Женская сборная России по кёрлингу проиграла США в первом матче на Олимпиаде в Пекине

В следующей игре 11 февраля россиянки сыграют с командой Швейцарии. В плей-офф из группы, где выступают десять команд, выходят четыре лучшие сборные.

10 февраля, 03:26

Фото на обложке © Pixabay

Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде США в стартовом матче зимних Олимпийских игр в Пекине. Игра завершилась со счётом 3:9 в пользу американок.

Россиянки начали проигрывать с первого же энда — 0:2. Во втором они смогли отыграть одно очко, но в третьем США восстановили преимущество в два камня. А затем и увеличили до трёх.

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За сборную России на олимпийском турнире выступают Алина Ковалёва (скип), Галина Арсенькина, Юлия Портунова, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная). На групповом турнире выступают десять команд, четыре лучшие выйдут в плей-офф. В следующем матче 11 февраля россиянки сыграют со сборной Швейцарии.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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