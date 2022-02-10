Женская сборная России по кёрлингу проиграла США в первом матче на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по кёрлингу проиграла команде США в стартовом матче зимних Олимпийских игр в Пекине. Игра завершилась со счётом 3:9 в пользу американок.

Россиянки начали проигрывать с первого же энда — 0:2. Во втором они смогли отыграть одно очко, но в третьем США восстановили преимущество в два камня. А затем и увеличили до трёх.