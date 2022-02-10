В России начали ставить диагноз "ковид" на основании результата экспресс-теста

Для того чтобы поставить диагноз "коронавирусная инфекция", теперь достаточно лишь положительного результата экспресс-теста. Подтверждать его ПЦР-тестом больше не требуется, сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

"Теперь в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 г. № 4 положительный результат экспресс-теста учитывается при постановке диагноза "коронавирусная инфекция" без подтверждения ПЦР-тестом", — говорится в сообщении.

Кроме того, положительные результаты экспресс-тестов в московских поликлиниках будут учитываться в ежедневной статистике заболевших.

"Теперь к ежедневному учёту случаев CoViD-19 наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты проведённых в поликлиниках (в отделениях для приёма горожан с симптомами ОРВИ) исследований на наличие антигена к возбудителю (экспресс-тестов) без необходимости дожидаться подтверждения результатом ПЦР-исследования", — сообщили в оперштабе Москвы.