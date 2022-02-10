Петербургские школьники вернутся к очному обучению с 14 февраля

После 13 февраля школьники Петербурга вернутся за парты, дистанционный формат обучения продлеваться не будет. Об этом рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор города Ирина Потехина.

"Никаких ограничений с 14-го числа мы продлевать не будем. Это касается не только 7–11-х классов, которые вернутся учиться, это касается и дополнительного образования. Мы восстанавливаем работу дополнительного образования", — отметила она.

Потехина добавила, что Петербург всегда был противником дистанционного обучения и даже специально внедрялся смешанный формат учёбы. Это был первый подобный опыт в масштабах страны, он себя оправдал. Кроме того, снимается запрет на посещение детьми общественных заведений: торговых центров, кинотеатров, кафе.