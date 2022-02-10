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Петербургские школьники вернутся к очному обучению с 14 февраля

Также возобновят свою работу кружки и секции. Будет снят запрет на посещение детьми кафе и кинотеатров.

10 февраля, 09:32
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

После 13 февраля школьники Петербурга вернутся за парты, дистанционный формат обучения продлеваться не будет. Об этом рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор города Ирина Потехина.

"Никаких ограничений с 14-го числа мы продлевать не будем. Это касается не только 7–11-х классов, которые вернутся учиться, это касается и дополнительного образования. Мы восстанавливаем работу дополнительного образования", отметила она.

Потехина добавила, что Петербург всегда был противником дистанционного обучения и даже специально внедрялся смешанный формат учёбы. Это был первый подобный опыт в масштабах страны, он себя оправдал. Кроме того, снимается запрет на посещение детьми общественных заведений: торговых центров, кинотеатров, кафе.

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Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге школьников 7–11-х классов переводят на удалёнку с 2 по 13 февраля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Детям также запрещалось очно посещать кружки, спортивные секции и заведения общепита.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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