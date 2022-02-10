Хирург Чупин назвал онемение и побеление кожи признаками тромба
В случае подтверждения острого тромбоза придётся делать операцию, иначе пациент может лишиться конечности.
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Доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин рассказал, как определить появление тромба.
"Тромб не может не заявить о себе: боль, онемение и похолодание конечностей, побеление кожи. Важно не пренебрегать этими симптомами и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция конечности, а вызвать скорую помощь ", — объяснил врач в беседе с "РИА Новости".
Чупин добавил, что подобные симптомы могут указывать не только на тромб, но и на корешковый синдром с онемением конечностей, поэтому важно сразу обратиться к врачу.
В случае подтверждения острого тромбоза придётся делать операцию, иначе пациент может лишиться конечности. Если диагностика подтвердит пристеночный или непротяжённый тромб, в лечении поможет мощная антикоагулянтная терапия и специфическое лечение ангиопротекторами.
Ранее в Петербурге спасли девочку с тромбом в сердце после бессимптомно перенесённого ковида. У ребёнка были боли в животе и груди, а также прослеживались вялость и повышенная температура. Врачи выявили постковидный мультисистемный воспалительный синдром, который едва не убил малышку.
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