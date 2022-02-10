Хирург Чупин назвал онемение и побеление кожи признаками тромба

Доктор медицинских наук, заведующий отделением сосудистой хирургии НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава России Андрей Чупин рассказал, как определить появление тромба.

"Тромб не может не заявить о себе: боль, онемение и похолодание конечностей, побеление кожи. Важно не пренебрегать этими симптомами и не доводить до момента, когда нарушится двигательная функция конечности, а вызвать скорую помощь ", — объяснил врач в беседе с "РИА Новости".

Чупин добавил, что подобные симптомы могут указывать не только на тромб, но и на корешковый синдром с онемением конечностей, поэтому важно сразу обратиться к врачу.

В случае подтверждения острого тромбоза придётся делать операцию, иначе пациент может лишиться конечности. Если диагностика подтвердит пристеночный или непротяжённый тромб, в лечении поможет мощная антикоагулянтная терапия и специфическое лечение ангиопротекторами.