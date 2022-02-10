Пропавшего в Подмосковье главврача Вадима Евдокимова нашли мёртвым в пяти минутах от дома

Пропавшего 6 февраля заведующего Обуховской городской больницей Вадима Евдокимова нашли мёртвым. На протяжении трёх суток его поисками по селу Балобанову и соседним населённым пунктам занимались полиция и волонтёры, но оказалось, что он был всего в пяти минутах ходьбы от дома. Его нашли в реке Клязьме.

Как ранее сообщал Лайф, пропажу главврача заметила жена. Она проснулась рано утром, услышав шум, и подумала, что Евдокимов собирается на работу, на вызов. Однако, когда через несколько часов он не вернулся домой, а под окнами так и продолжала стоять его машина, женщина забеспокоилась. Врача ждали и в больнице, у него было назначено дежурство, но там он тоже не появился. По словам источника, дочь главврача на всякий случай решила проверить историю его браузера. Так она выяснила, что он искал в Интернете информацию о способах самоубийства.