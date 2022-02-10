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Стали известны личности грабителей подмосковной "Пятёрочки", которые убили кассиршу

У одного из налётчиков правоохранители после задержания обнаружили 43 тысячи рублей наличными. Всего, по последним данным, преступники украли из кассы магазина 96 тысяч.

10 февраля, 07:27
<p>Грабители. Фото © <a href="https://50.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/28435573/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД</a><a href="https://50.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/28435573/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Росс</a><a href="https://50.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/28435573/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ии по Московской области</a></p>

Грабители. Фото © ГУ МВД России по Московской области

Налётчиками, которые ограбили "Пятёрочку в Московской области и насмерть забили кассиршу, оказались уроженцы Таджикистана. Все они, согласно документам, официально не работают. Телеграм-канал SHOT опубликовал имена преступников.

Ими оказались 29-летний Зафар Худойкулов, проживающий в России на протяжении пяти лет без регистрации, 24-летний Акбарали Бурхонов,19-летний Назиркул Бобокулов и 21-летний Хабибулло Мухамадиев. Двое последних временно зарегистрированы в одной и той же квартире в Подмосковье, а Бурхонов – в Москве. После задержания у Мухамадиева сотрудники полиции обнаружили 43 тысячи рублей наличными.

Грабители подмосковной "Пятёрочки" первым избили мужа директора магазина

Грабители подмосковной "Пятёрочки" первым избили мужа директора магазина

Напомним, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 февраля в селе Новопетровское. Четверо мужчин ворвались в магазин и избили директора и её супруга, а также продавца-кассира, после чего забрали 96 тысяч рублей. Лайф публиковал видео нападения. Один из грабителей ударил кассиршу рукояткой от топора, а затем добил. 51-летняя женщина скончалась. Преступников задержали по горячим следам. Позже выяснилось, что в магазине отсутствовала охрана.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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