Стали известны личности грабителей подмосковной "Пятёрочки", которые убили кассиршу

Ими оказались 29-летний Зафар Худойкулов, проживающий в России на протяжении пяти лет без регистрации, 24-летний Акбарали Бурхонов,19-летний Назиркул Бобокулов и 21-летний Хабибулло Мухамадиев. Двое последних временно зарегистрированы в одной и той же квартире в Подмосковье, а Бурхонов – в Москве. После задержания у Мухамадиева сотрудники полиции обнаружили 43 тысячи рублей наличными.

Напомним, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 февраля в селе Новопетровское. Четверо мужчин ворвались в магазин и избили директора и её супруга, а также продавца-кассира, после чего забрали 96 тысяч рублей. Лайф публиковал видео нападения. Один из грабителей ударил кассиршу рукояткой от топора, а затем добил. 51-летняя женщина скончалась. Преступников задержали по горячим следам. Позже выяснилось, что в магазине отсутствовала охрана.