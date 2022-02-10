Стали известны личности грабителей подмосковной "Пятёрочки", которые убили кассиршу
У одного из налётчиков правоохранители после задержания обнаружили 43 тысячи рублей наличными. Всего, по последним данным, преступники украли из кассы магазина 96 тысяч.
Грабители. Фото © ГУ МВД России по Московской области
Налётчиками, которые ограбили "Пятёрочку в Московской области и насмерть забили кассиршу, оказались уроженцы Таджикистана. Все они, согласно документам, официально не работают. Телеграм-канал SHOT опубликовал имена преступников.
Ими оказались 29-летний Зафар Худойкулов, проживающий в России на протяжении пяти лет без регистрации, 24-летний Акбарали Бурхонов,19-летний Назиркул Бобокулов и 21-летний Хабибулло Мухамадиев. Двое последних временно зарегистрированы в одной и той же квартире в Подмосковье, а Бурхонов – в Москве. После задержания у Мухамадиева сотрудники полиции обнаружили 43 тысячи рублей наличными.
Напомним, инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 февраля в селе Новопетровское. Четверо мужчин ворвались в магазин и избили директора и её супруга, а также продавца-кассира, после чего забрали 96 тысяч рублей. Лайф публиковал видео нападения. Один из грабителей ударил кассиршу рукояткой от топора, а затем добил. 51-летняя женщина скончалась. Преступников задержали по горячим следам. Позже выяснилось, что в магазине отсутствовала охрана.
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