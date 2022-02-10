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"Человеку 15 лет": Депутат Свищёв возмутился, что Камилу Валиеву зачислили в "самые главные допингисты"

Собеседник Лайфа уверен, что российские олимпийцы соответствуют критериям Всемирного антидопингового агентства, так как наша страна выступает за чистый спорт.

10 февраля, 07:19
<p>Российская фигуристка Камила Валиева © Telegram / <a href="https://t.me/olympic_russia/6656" target="_blank" rel="noopener noreferrer">olympic_russia</a></p>

Российская фигуристка Камила Валиева © Telegram / olympic_russia

Нельзя верить публикациям о том, что российская фигуристка Камила Валиева якобы сдала сомнительный допинг-тест, так как эта информация может быть взята из непроверенных источников. В таких непонятных ситуациях нужно ждать официальных заявлений от Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации, сказал Лайфу председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

"Верить слухам нельзя. Возникла действительно непонятная ситуация, в которой должны разобраться МОК и Международная федерация. Человеку 15 лет, а его уже зачислили в допингисты самые главные. Я считаю, что не надо торопиться. Я уверен, что она точно ничего не употребляет", — возмутился Свищёв.

При этом он отметил, что в мире существует тенденция, когда одним можно больше. В Норвегии, например, спортсменам разрешено использовать препараты против астмы, однако атлетам из других стран это запрещают. В США тоже можно применять гораздо большее количество препаратов. Однако всё-таки любому спортсмену строго нужно соответствовать критериям Всемирного антидопингового агентства (WADA), Россия вошла в эту систему, так как поддерживает чистый спорт, подчеркнул депутат.

Тутберидзе назвала сплетнями сообщения СМИ о сомнительном допинг-тесте у Камилы Валиевой

Тутберидзе назвала сплетнями сообщения СМИ о сомнительном допинг-тесте у Камилы Валиевой

Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной этому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. По мнению заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, сообщения об этом появились специально, чтобы фигуристка начала сильнее нервничать и снялась с соревнований одиночниц. Официальный представитель МОК Адамс назвал спекуляцией слухи о допинге у Валиевой. По его словам, возникла некая ситуация, для которой требуется консультация. При этом Адамс не стал раскрывать подробности произошедшего, добавив, что слухи будут ещё появляться.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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