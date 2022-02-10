"Человеку 15 лет": Депутат Свищёв возмутился, что Камилу Валиеву зачислили в "самые главные допингисты"

Нельзя верить публикациям о том, что российская фигуристка Камила Валиева якобы сдала сомнительный допинг-тест, так как эта информация может быть взята из непроверенных источников. В таких непонятных ситуациях нужно ждать официальных заявлений от Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации, сказал Лайфу председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

"Верить слухам нельзя. Возникла действительно непонятная ситуация, в которой должны разобраться МОК и Международная федерация. Человеку 15 лет, а его уже зачислили в допингисты самые главные. Я считаю, что не надо торопиться. Я уверен, что она точно ничего не употребляет", — возмутился Свищёв.