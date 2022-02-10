"Человеку 15 лет": Депутат Свищёв возмутился, что Камилу Валиеву зачислили в "самые главные допингисты"
Собеседник Лайфа уверен, что российские олимпийцы соответствуют критериям Всемирного антидопингового агентства, так как наша страна выступает за чистый спорт.
Российская фигуристка Камила Валиева © Telegram / olympic_russia
Нельзя верить публикациям о том, что российская фигуристка Камила Валиева якобы сдала сомнительный допинг-тест, так как эта информация может быть взята из непроверенных источников. В таких непонятных ситуациях нужно ждать официальных заявлений от Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации, сказал Лайфу председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.
"Верить слухам нельзя. Возникла действительно непонятная ситуация, в которой должны разобраться МОК и Международная федерация. Человеку 15 лет, а его уже зачислили в допингисты самые главные. Я считаю, что не надо торопиться. Я уверен, что она точно ничего не употребляет", — возмутился Свищёв.
При этом он отметил, что в мире существует тенденция, когда одним можно больше. В Норвегии, например, спортсменам разрешено использовать препараты против астмы, однако атлетам из других стран это запрещают. В США тоже можно применять гораздо большее количество препаратов. Однако всё-таки любому спортсмену строго нужно соответствовать критериям Всемирного антидопингового агентства (WADA), Россия вошла в эту систему, так как поддерживает чистый спорт, подчеркнул депутат.
Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной этому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. По мнению заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, сообщения об этом появились специально, чтобы фигуристка начала сильнее нервничать и снялась с соревнований одиночниц. Официальный представитель МОК Адамс назвал спекуляцией слухи о допинге у Валиевой. По его словам, возникла некая ситуация, для которой требуется консультация. При этом Адамс не стал раскрывать подробности произошедшего, добавив, что слухи будут ещё появляться.
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