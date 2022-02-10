Российский самолёт А-100 "Премьер" выполнил первый полёт с включённой РЛС

А-100 создан на замену стоящему на вооружении самолёту ДРЛО А-50. По словам разработчиков, его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолёт ДРЛО Е-3 ВВС США. Воздушное судно может обнаруживать и сопровождать до 300 воздушных, морских и наземных целей, а также управлять беспилотниками. В качестве воздушного командного пункта А-100 обеспечивает устойчивую связь с различными группировками войск. Самолёт получает информацию не только со своего радара, но и от космических спутников. Самолёт оснащён цифровым навигационным комплексом и двухдиапазонным локатором с фазированной антенной решёткой и способен находиться в воздухе на расстоянии тысячи километров от базы до шести часов.