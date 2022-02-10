Российский самолёт А-100 "Премьер" выполнил первый полёт с включённой РЛС
По словам разработчиков, его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолёт ДРЛО Е-3 ВВС США.
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Перспективный самолёт радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 "Премьер" выполнил свой первый полёт с включённым радиолокационным оборудованием, сообщают РИА "Новости". Испытания прошли на аэродроме в Таганроге.
А-100 создан на замену стоящему на вооружении самолёту ДРЛО А-50. По словам разработчиков, его возможности значительно превосходят как отечественные, так и зарубежные аналоги, в том числе самолёт ДРЛО Е-3 ВВС США. Воздушное судно может обнаруживать и сопровождать до 300 воздушных, морских и наземных целей, а также управлять беспилотниками. В качестве воздушного командного пункта А-100 обеспечивает устойчивую связь с различными группировками войск. Самолёт получает информацию не только со своего радара, но и от космических спутников. Самолёт оснащён цифровым навигационным комплексом и двухдиапазонным локатором с фазированной антенной решёткой и способен находиться в воздухе на расстоянии тысячи километров от базы до шести часов.
Ранее Лайф сообщал, что в ближайшее время в цехах ракетно-космического центра "Прогресс" (Самара) должно начаться производство новой полутяжёлой ракеты "Союз-5" (она же "Иртыш"). Её проектирование началось взамен производимой на Украине ракеты "Зенит", которую Россия и Незалежная планировали использовать в рамках совместного проекта "Морской старт". Новая ракета может проложить России путь по возврату рынка пусковых услуг в свою орбиту. Тем более что объём мирового космического рынка к 2027 году достигнет астрономической цифры — 32,5 миллиарда долларов. Зачем Россия создала убийцу Falcon 9, Лайф рассказывал здесь.
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