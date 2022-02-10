НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Передвигается на костылях: Пермского стрелка Бекмансурова привезли в суд

На процесс он пришёл в медицинской маске, выглядит спокойным, твёрдо и уверенно отвечает на вопросы судьи.

10 февраля, 06:38

Тимур Бекмансуров в суде. Кадр из видео © SHOT

Тимур Бекмансуров в суде. Видео © SHOT

18-летнего Тимура Бекмансурова, застрелившего шесть человек в пермском университете, привезли в суд. Сегодня на заседании будет решаться вопрос о продлении его ареста.

Обвиняемого доставили в здание суда на транспорте конвойной службы. Из-за ампутации ноги стрелок передвигается на костылях. На процессе он сидит в медицинской маске. Бекмансуров выглядит спокойным, твёрдо и уверенно отвечает на вопросы суда.

Пермского стрелка Тимура Бекмансурова признали вменяемым

Пермского стрелка Тимура Бекмансурова признали вменяемым

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября 2021 года. В результате трагических событий погибло шесть человек. Стрелка Тимура Бекмансурова смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Сам злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу. Преступник пришёл в сознание 24 сентября. Тогда же его отключили от ИВЛ, парень смог поинтересоваться у врачей, где его мама и папа. 14 октября стало известно, что следствие предъявило Бекмансурову обвинение по делу о массовом убийстве в вузе, он полностью признал свою вину.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1