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Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2021 года

Первые 11 мест заняли сплошь мужчины. Богатейшая из женщин — актриса Риз Уизерспун — заняла только 12-ю строчку, за год она заработала 115 миллионов долларов.

10 февраля, 06:03
<p>Режиссёр Питер Джексон. Фото © ТАСС / EPA</p>

Режиссёр Питер Джексон. Фото © ТАСС / EPA

Американское издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей 2022 года. Лидером стал режиссёр Питер Джексон.

По данным СМИ, кинематографист заработал 580 миллионов долларов от продажи своей доли в студии визуальных эффектов Weta Digital. На второй позиции — музыкант Брюс Спрингстин с 435 миллионами долларов. Ему удалось обогатиться за счёт продажи прав на всю свою музыку лейблу Sony Music Group. Третье место досталось рэперу Jaz-Z с 340 миллионами долларов. Эту сумму он заработал на продаже доли в музыкальном сервисе Tidal и бренде шампанского Armand de Brignac.

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В топ-10 также вошли актёр Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала (270 млн долларов), рэпер Канье Уэст (235 млн), создатели мультсериала "Южный парк" Трей Паркер и Мэтт Стоун (210 млн), музыкант Пол Саймон (200 млн), актёр и режиссёр Тайлер Перри (165 млн), вокалист поп-рок-группы OneRepublic Райан Теддер (160 млн) и рок-музыкант, лауреат Нобелевской премии по литературе Боб Дилан (130 млн).

А вот самой богатой женщиной в рейтинге стала Риз Уизерспун. Она расположилась на 12-й строчке и заработала за год $115 млн. В августе актриса продала свою медиакомпанию Hello Sunshine.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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