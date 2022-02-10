Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей 2021 года

По данным СМИ, кинематографист заработал 580 миллионов долларов от продажи своей доли в студии визуальных эффектов Weta Digital. На второй позиции — музыкант Брюс Спрингстин с 435 миллионами долларов. Ему удалось обогатиться за счёт продажи прав на всю свою музыку лейблу Sony Music Group. Третье место досталось рэперу Jaz-Z с 340 миллионами долларов. Эту сумму он заработал на продаже доли в музыкальном сервисе Tidal и бренде шампанского Armand de Brignac.