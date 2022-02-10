СВР показала первое письмо разведчика Абеля, написанное жене из тюрьмы в США

В своём послании, датированном 13 июля 1958 года, Абель обещал "стараться писать как можно больше" и выражал надежду, что супруга сможет отвечать тем же.

Служба внешней разведки (СВР) России показала фотокопию первого письма, которое советский разведчик – нелегал полковник Рудольф Абель (настоящее имя — Вильям Фишер) написал в 1958 году домой из тюрьмы в США. Копии документов СВР предоставила РИА "Новости".

Как отмечается, письмо Абеля супруге стало первым из серии писем, которые сыграли большую роль в последующем освобождении разведчика и его возвращении в СССР. В письме от 13 июля 1958 года, написанном на английском языке, получателем была указана жена Елена (Ellen Abel), передать письмо следовало через Посольство СССР в Вашингтоне.

"Милая Елена, наконец мне представилась первая возможность за долгое время написать тебе и нашей дочери Лидии. Я искренне верю, что ты получишь это письмо и сможешь мне ответить", — обращался к супруге разведчик.

Родную дочь Фишеров звали Эвелина, однако у пары была ещё приёмная дочь Лида, о чём знали немногие. Так он давал коллегам понять, что из тюрьмы пишет именно он. Далее в письме Фишер-Абель рассказывал, что осуждён на 30 лет за шпионаж и находится в федеральной тюрьме в американском городе Атланте, штат Джорджия.

"Я чувствую себя хорошо, занимаюсь математикой и живописью. Музыка здесь исключена, но, возможно, позже я снова смогу заняться этим. Пожалуйста, не переживай слишком из-за того, что произошло; ведь что сделано, то сделано. Позаботься лучше о себе и дочери и надейся на скорую встречу", — писал советский разведчик.

В своём письме Фишер-Абель обещал "стараться писать как можно больше" и выражал надежду, что супруга сможет отвечать тем же.

"Передай от меня привет всем нашим друзьям. Ещё раз прошу позаботиться о себе и дочери. Остаюсь с любовью к вам, ваш муж и отец, Рудольф" — такими словами заканчивалось послание разведчика.

Вероятно, он хотел что-то добавить, но затем передумал — ниже подписи стоит зачёркнутый знак постскриптума, две буквы P. S. При этом внизу письма указывался номер заключённого. У Фишера-Абеля был № 80016. Но в своём первом письме вместо значка номера он поставил решётку "#", которая в данном случае, возможно, символизировала тюрьму.