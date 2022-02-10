СВР показала первое письмо разведчика Абеля, написанное жене из тюрьмы в США
В своём послании, датированном 13 июля 1958 года, Абель обещал "стараться писать как можно больше" и выражал надежду, что супруга сможет отвечать тем же.
Рудольф Абель (Вильям Фишер). Фото на обложке © Wikipedia / ФБР
Служба внешней разведки (СВР) России показала фотокопию первого письма, которое советский разведчик – нелегал полковник Рудольф Абель (настоящее имя — Вильям Фишер) написал в 1958 году домой из тюрьмы в США. Копии документов СВР предоставила РИА "Новости".
Как отмечается, письмо Абеля супруге стало первым из серии писем, которые сыграли большую роль в последующем освобождении разведчика и его возвращении в СССР. В письме от 13 июля 1958 года, написанном на английском языке, получателем была указана жена Елена (Ellen Abel), передать письмо следовало через Посольство СССР в Вашингтоне.
"Милая Елена, наконец мне представилась первая возможность за долгое время написать тебе и нашей дочери Лидии. Я искренне верю, что ты получишь это письмо и сможешь мне ответить", — обращался к супруге разведчик.
Родную дочь Фишеров звали Эвелина, однако у пары была ещё приёмная дочь Лида, о чём знали немногие. Так он давал коллегам понять, что из тюрьмы пишет именно он. Далее в письме Фишер-Абель рассказывал, что осуждён на 30 лет за шпионаж и находится в федеральной тюрьме в американском городе Атланте, штат Джорджия.
"Я чувствую себя хорошо, занимаюсь математикой и живописью. Музыка здесь исключена, но возможно, позже я снова смогу заняться этим. Пожалуйста, не переживай слишком из-за того, что произошло; ведь что сделано, то сделано. Позаботься лучше о себе и дочери и надейся на скорую встречу", — писал советский разведчик.
В своём письме Фишер-Абель обещал "стараться писать как можно больше" и выражал надежду, что супруга сможет отвечать тем же.
"Передай от меня привет всем нашим друзьям. Ещё раз прошу позаботиться о себе и дочери. Остаюсь с любовью к вам, ваш муж и отец, Рудольф", — такими словами заканчивалось послание разведчика.
Вероятно, он хотел что-то добавить, но затем передумал — ниже подписи стоит зачёркнутый знак постскриптума, две буквы P.S. При этом внизу письма указывался номер заключённого. У Фишера-Абеля это был №80016. Но в своём первом письме вместо значка номера он поставил решётку "#", которая в данном случае, возможно, символизировала тюрьму.
В 1957 году Фишера-Абеля поймали и приговорили к 30 годам заключения в США. Освободить из американской тюрьмы разведчика удалось в 1962 году. Ровно 60 лет назад, 10 февраля 1962 года, на мосту Глиникер-Брюкке, соединявшем Восточный и Западный Берлин,Абеля обменяли на пятерых граждан США, среди которых был лётчик Фрэнсис Пауэрс, сбитый во время разведывательного полета в районе Свердловска (ныне Екатеринбург). До сих пор многие детали событий остаются засекреченными.
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