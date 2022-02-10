Российские зенитные комплексы С-400 заступили на боевое дежурство в Белоруссии
Личный состав отработал развёртывание боевой техники. В данный момент военные занимаются контролем воздушного пространства в своей зоне ответственности.
ЗРК С-400. Фото © Wikipedia
В Брестской области в рамках проверки сил реагирования Союзного государства российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" приступили к боевому дежурству по противовоздушной обороне. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны.
"Боевые расчёты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне в Брестской области", — говорится в сообщении.
Уточняется, что личный состав подразделений ВВО совершил марш протяжённостью более девяти тысяч километров из места расположения в Хабаровском крае. Российские расчёты провели техническое обслуживание военной техники, замаскировали стартовые позиции и командные пункты. Кроме того, личный состав отработал развёртывание боевой техники. В данный момент военные занимаются контролем воздушного пространства в зоне ответственности.
Напомним, сегодня стало известно о старте совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость – 2022". Манёвры пройдут на белорусских полигонах Гожский, Домановский, Обуз-Лесновский, Осиповичский и Брестский, а также на отдельных участках территории Белоруссии. Они продлятся до 20 февраля.
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