Российские зенитные комплексы С-400 заступили на боевое дежурство в Белоруссии

В Брестской области в рамках проверки сил реагирования Союзного государства российские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" приступили к боевому дежурству по противовоздушной обороне. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства обороны.

"Боевые расчёты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне в Брестской области", — говорится в сообщении.

Уточняется, что личный состав подразделений ВВО совершил марш протяжённостью более девяти тысяч километров из места расположения в Хабаровском крае. Российские расчёты провели техническое обслуживание военной техники, замаскировали стартовые позиции и командные пункты. Кроме того, личный состав отработал развёртывание боевой техники. В данный момент военные занимаются контролем воздушного пространства в зоне ответственности.