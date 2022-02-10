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Постпред РФ при ООН в Женеве Гатилов заявил об угрозе провокаций Украины в Крыму

Дипломат отметил, что призывы к опасным ‎действиям появляются в украинских СМИ и звучат со стороны некоторых ‎"безответственных" политиков, поэтому нужно быть готовыми к любому развитию событий.

10 февраля, 04:59
<p>Военнослужащие Украины © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=243864761259943&set=pb.100069092624537.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">GeneralStaff.ua</a></p>

Военнослужащие Украины © Facebook / GeneralStaff.ua

Необходимо быть готовыми к любому, даже самому негативному, развитию событий, включая силовые действия со стороны Украины против россиян в Крыму. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия, например против ‎российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских ‎субъектов Федерации", сказал Гатилов в беседе с РИА "Новости".

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Дипломат отметил, что призывы к таким опасным ‎действиям появляются в украинских СМИ и раздаются со стороны некоторых ‎"безответственных" политиков. Постпред подчеркнул, что украинская сторона с момента объявления ‎антитеррористической операции на юго-востоке страны не прекращала различные провокации. Он добавил, что восемь лет назад это привело к полномасштабным военным действиям, а по ‎сути к гражданской войне, которую группа авантюрно настроенных политиков, ‎узурпировавшая власть в Киеве, вела против своих же граждан.

Ранее Гатилов заявил, что у России нет планов вторгаться на Украину. Дипломат подчеркнул, что РФ всегда выступала и выступает за ровные, прагматичные и взаимовыгодные ‎отношения со всеми странами — и не только с соседями.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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