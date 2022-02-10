Постпред РФ при ООН в Женеве Гатилов заявил об угрозе провокаций Украины в Крыму
Дипломат отметил, что призывы к опасным действиям появляются в украинских СМИ и звучат со стороны некоторых "безответственных" политиков, поэтому нужно быть готовыми к любому развитию событий.
Военнослужащие Украины © Facebook / GeneralStaff.ua
Необходимо быть готовыми к любому, даже самому негативному, развитию событий, включая силовые действия со стороны Украины против россиян в Крыму. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.
"Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут решиться на другие отчаянные силовые действия, например против российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских субъектов Федерации", — сказал Гатилов в беседе с РИА "Новости".
Дипломат отметил, что призывы к таким опасным действиям появляются в украинских СМИ и раздаются со стороны некоторых "безответственных" политиков. Постпред подчеркнул, что украинская сторона с момента объявления антитеррористической операции на юго-востоке страны не прекращала различные провокации. Он добавил, что восемь лет назад это привело к полномасштабным военным действиям, а по сути к гражданской войне, которую группа авантюрно настроенных политиков, узурпировавшая власть в Киеве, вела против своих же граждан.
Ранее Гатилов заявил, что у России нет планов вторгаться на Украину. Дипломат подчеркнул, что РФ всегда выступала и выступает за ровные, прагматичные и взаимовыгодные отношения со всеми странами — и не только с соседями.
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