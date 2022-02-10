Постпред РФ при ООН в Женеве Гатилов заявил об угрозе провокаций Украины в Крыму

Необходимо быть готовыми к любому, даже самому негативному, развитию событий, включая силовые действия со стороны Украины против россиян в Крыму. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

"Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия, например против ‎российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских ‎субъектов Федерации", — сказал Гатилов в беседе с РИА "Новости".

Дипломат отметил, что призывы к таким опасным ‎действиям появляются в украинских СМИ и раздаются со стороны некоторых ‎"безответственных" политиков. Постпред подчеркнул, что украинская сторона с момента объявления ‎антитеррористической операции на юго-востоке страны не прекращала различные провокации. Он добавил, что восемь лет назад это привело к полномасштабным военным действиям, а по ‎сути к гражданской войне, которую группа авантюрно настроенных политиков, ‎узурпировавшая власть в Киеве, вела против своих же граждан.