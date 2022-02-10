Посол России Мешков посоветовал Франции присмотреться к ситуации с Deutsche Welle

Франции стоит присмотреться к ситуации с немецким телеканалом Deutsche Welle, против которого в России ввели ограничения. Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков. При этом он пояснил, что санкции против СМИ – не путь РФ, но в каких-то случаях наступает предел.

"Этот вопрос всегда стоит в нашей повестке дня. Владимир Владимирович (Путин) на эту тему говорил с Макроном. Эта постоянная тема в диалоге Сергея Викторовича Лаврова с его коллегой Ле Дрианом", — сказал дипломат в беседе с РИА "Новости".

Мешков напомнил, что несколько лет назад в ходе визита во Францию Лавров отказывался выходить на пресс-конференцию, пока в зал не допустили российских журналистов. Посол подчеркнул, что дискриминация российских СМИ во Франции недопустима.

"Я бы посоветовал нашим французским коллегам внимательнее присмотреться к истории с Deutsche Welle. Может быть, это повлияет на их умственный процесс", — сказал Мешков, добавив, что следует относиться с уважением к свободе слова и праву российских СМИ работать на общих основаниях.