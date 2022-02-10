Посол России Мешков посоветовал Франции присмотреться к ситуации с Deutsche Welle
При этом глава дипмиссии пояснил, что санкции против СМИ – не путь РФ, но в каких-то случаях терпению приходит конец. Так вышло в истории с немецкой медиакомпанией.
Алексей Мешков. Фото ТАСС / Михаил Метцель
Франции стоит присмотреться к ситуации с немецким телеканалом Deutsche Welle, против которого в России ввели ограничения. Об этом заявил посол России в Париже Алексей Мешков. При этом он пояснил, что санкции против СМИ – не путь РФ, но в каких-то случаях наступает предел.
"Этот вопрос всегда стоит в нашей повестке дня. Владимир Владимирович (Путин) на эту тему говорил с Макроном. Эта постоянная тема в диалоге Сергея Викторовича Лаврова с его коллегой Ле Дрианом", — сказал дипломат в беседе с РИА "Новости".
Мешков напомнил, что несколько лет назад в ходе визита во Францию Лавров отказывался выходить на пресс-конференцию, пока в зал не допустили российских журналистов. Посол подчеркнул, что дискриминация российских СМИ во Франции недопустима.
"Я бы посоветовал нашим французским коллегам внимательнее присмотреться к истории с Deutsche Welle. Может быть, это повлияет на их умственный процесс", — сказал Мешков, добавив, что следует относиться с уважением к свободе слова и праву российских СМИ работать на общих основаниях.
Вместе с тем дипломат отметил, что RT France и Sputnik во Франции работают, несмотря на ограничения, а в Германии российским СМИ просто не дали работать.
Напомним, 2 февраля Комиссия по надзору за СМИ Германии запретила телеканалу RT DE вещание на немецком языке в стране из-за отсутствия лицензии. У компании есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде. Зампредседателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал это решение беспределом. А МИД России опубликовал список ответных мер: закрытие корпункта Deutsche Welle в России, а также аннулирование аккредитации всех его сотрудников. В немецком медиахолдинге поспешили обвинить Москву в чрезмерности подобных мер, а также пообещали обжаловать их в суде. А в МИД ФРГ заявили, что меры РФ против DW вносят напряжённость в германо-российские отношения. В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова назвала Deutsche Welle пропагандистской машиной НАТО.
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