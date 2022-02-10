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Украинский аналитик Чмут рассказал о проблемах с турецкими беспилотниками Bayraktar

По словам военного эксперта, Незалежная должна их решить, в противном случае ей и вовсе придётся отказаться от использования авиации.

10 февраля, 04:05
<p>Турецкий боевой беспилотник Bayraktar TB2. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Турецкий боевой беспилотник Bayraktar TB2. Фото © ТАСС / Zuma

Украина испытывает проблемы с эксплуатацией турецких беспилотников Bayraktar в связи с отсутствием подходящих взлётно-посадочных полос. Об этом рассказал военный аналитик, председатель правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

В интервью на ютуб-канале "Мілітарний" он заявил, что взлётно-посадочные полосы — это одна из проблем в целом для украинской авиации.

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"Это проблема, с которой мы живём и которую мы должны решать в любом случае, кроме одного — если мы отказываемся от авиации", — отметил Чмут.

При этом эксперт добавил, что для тяжёлых турецких беспилотников Akinci подходят лишь крупные аэродромы, используемые гражданской авиацией, а военные аэродромы годятся для них лишь "теоретически".

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"Это вопрос ресурса и ресурса стоек (элемента шасси. — Прим. Лайфа). Например, Bayraktar (беспилотники TB2. — Прим. Лайфа), которые легче, у нас были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлёту-посадке, и если вам каждые три взлёта-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень", — подчеркнул Чмут.

Он заявил, что Украине необходимо "что-то делать" со взлётными полосами на аэродромах ВВС, поскольку имеющиеся советские в данном случае не подходят.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал учения с применением ударных беспилотников Bayraktar. Также в ходе военных манёвров, которые пройдут с 10 по 20 февраля, будут использоваться поставленные Западом ракетные комплексы Javelin и переносные управляемые противотанковые ракеты NLAW.

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Напомним, что впервые о покупке Украиной беспилотников Bayraktar стало известно в январе 2019 года. Тогда речь шла о шести аппаратах. В конце октября 2021 года появилась информация, что Киев применил "байрактары" в Донбассе. Генштаб ВСУ показал видео удара с дрона. В ЛНР заявили, что, использовав турецкие беспилотники, Украина официально признала нарушение Минских соглашений. В Луганске напомнили о меморандуме 2014 года, который запрещает полёты боевой авиации и иностранных БПЛА. В начале ноября в Киеве заявили, что продолжат закупать дроны у Анкары. Позже стали известны многомиллионные затраты Украины на беспилотники Bayraktar.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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