Украинский аналитик Чмут рассказал о проблемах с турецкими беспилотниками Bayraktar

Украина испытывает проблемы с эксплуатацией турецких беспилотников Bayraktar в связи с отсутствием подходящих взлётно-посадочных полос. Об этом рассказал военный аналитик, председатель правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

В интервью на ютуб-канале "Мілітарний" он заявил, что взлётно-посадочные полосы — это одна из проблем в целом для украинской авиации.

"Это проблема, с которой мы живём и которую мы должны решать в любом случае, кроме одного — если мы отказываемся от авиации", — отметил Чмут.

При этом эксперт добавил, что для тяжёлых турецких беспилотников Akinci подходят лишь крупные аэродромы, используемые гражданской авиацией, а военные аэродромы годятся для них лишь "теоретически".

"Это вопрос ресурса и ресурса стоек (элемента шасси. — Прим. Лайфа). Например, Bayraktar (беспилотники TB2. — Прим. Лайфа), которые легче, у нас были проблемы со стойками. Есть понятие ресурса по взлёту-посадке, и если вам каждые три взлёта-посадки требуется менять стойки, то это такая себе история, не очень", — подчеркнул Чмут.

Он заявил, что Украине необходимо "что-то делать" со взлётными полосами на аэродромах ВВС, поскольку имеющиеся советские в данном случае не подходят.