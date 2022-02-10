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Экс-жена соучастника ограбления вдовы Градского заявила, что его использовали втёмную

По словам женщины, бывшему супругу якобы предложили поработать таксистом взамен на закрытие долга в 150 тысяч рублей. Она утверждает, что Умеджон не знал о готовившемся преступлении.

10 февраля, 04:38
<p>Александр Градский с супругой Мариной © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Александр Градский с супругой Мариной © ТАСС / Вадим Тараканов

Бывшая жена Умеджона Жабборова, арестованного по подозрению в ограблении вдовы Александра Градского, рассказала подробности преступления. По словам женщины, она знает, что экс-супруг рассказывает на допросах, со слов его матери и адвоката.

В беседе с kp.ru Светлана (имя изменено) рассказала, что мужчина давно работал в Москве — продавцом в магазинах, таксистом. Однако в последнее время с работой было плохо. Поэтому Жабборов купил в долг старый "мерседес" и начал на нём таксовать. При этом у него не было денег, чтобы выкупить автомобиль, утверждает экс-супруга. По её словам, часть средств Умеджон взял взаймы у знакомых, но в один момент его долг передали неким бандитам.

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"Ему сказали: поработаешь таксистом один раз, а мы тебе долг закроем — 150 тысяч рублей. Мол, заберёшь людей в такое-то время в таком-то месте. Но он не знал, что станет соучастником ограбления", — заявила женщина.

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Она добавила, что раньше участников ограбления Умеджон не знал. По её словам, на допросе он рассказал, что после ограбления двое преступников улетели на родину, в Таджикистан, а третий направился в сторону Белоруссии.

Как сообщал Лайф, 26 января суд арестовал участника ограбления вдовы Градского Умеджона Жабборова. Вычислить его удалось по белому "мерседесу".

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Напомним, 16 января в Подмосковье вдову Градского Марину Коташенко ограбили на сто миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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