Politico: Сенат США хочет ввести санкции против России из-за "кибератак" на Украину
Уточняется, что некоторые сенаторы предлагают включить рестрикции в более широкий пакет ограничений, предусматривающий санкции против РФ в случае "вторжения" в Незалежную.
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Комитет Сената США по иностранным делам обсуждает возможность введения санкций против России из-за якобы имевших место быть кибератак РФ против Украины. Об этом сообщает издание Politico.
"Если бы санкции, предшествующие вторжению, были введены, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины", — цитируют журналисты слова члена международного комитета Сената Криса Мёрфи.
Уточняется, что некоторые сенаторы предлагают включить санкции за "кибератаки" в более широкий пакет ограничений, предусматривающий рестрикции против России в случае "вторжения" на Украину.
Напомним, взлом правительственных ресурсов Незалежной произошёл в ночь на 14 января. Хакеры разместили там сообщение с угрозой, которое было написано на трёх языках: украинском, русском и польском. Послание сопровождалось изображением перечёркнутого флага Украины. В Службе безопасности Украины начали расследование случившегося. В Киеве заявляли, что наряду с Россией к атаке может быть причастна Белоруссия. Позже кибератаке подверглись органы судебной власти Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что РФ не имеет отношения к хакерским атакам.
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