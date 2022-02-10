Politico: Сенат США хочет ввести санкции против России из-за "кибератак" на Украину

Комитет Сената США по иностранным делам обсуждает возможность введения санкций против России из-за якобы имевших место быть кибератак РФ против Украины. Об этом сообщает издание Politico.

"Если бы санкции, предшествующие вторжению, были введены, они были бы связаны с российскими кибератаками внутри Украины", — цитируют журналисты слова члена международного комитета Сената Криса Мёрфи.