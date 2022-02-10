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Тутберидзе назвала сплетнями сообщения СМИ о сомнительном допинг-тесте у Камилы Валиевой

Других комментариев тренер не дала. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс ранее назвал публикации СМИ о допинге у фигуристки спекуляцией.

10 февраля, 05:17
<p>Этери Тутберидзе. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Этери Тутберидзе. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Тренер фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе назвала сплетнями публикации СМИ о сомнительном допинг-тесте её подопечной. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе назвала сплетнями публикации в СМИ, согласно которым причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине стал сомнительный допинг-тест её подопечной. Комментарий Тутберидзе опубликовала газета "Спорт-Экспресс".

Официальный представитель МОК Адамс назвал спекуляцией слухи о допинге у Камилы Валиевой

Официальный представитель МОК Адамс назвал спекуляцией слухи о допинге у Камилы Валиевой

"Сплетнями не занимаюсь", сказала Тутберидзе в ответ на вопрос о ситуации с Валиевой.

Ранее пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Ольга Ермолина сообщила, что Валиева не отстранена от личных соревнований на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка вышла на лёд для тренировки.

Что будет с Валиевой и золотой медалью России из-за "допинга"

Что будет с Валиевой и золотой медалью России из-за "допинга"

Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной этому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. По мнению заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, сообщения об этом появились специально, чтобы фигуристка начала сильнее нервничать и снялась с соревнований одиночниц. При этом Министерство спорта сочло преждевременными комментарии относительно сообщений СМИ о её сомнительном допинг-тесте. Ведомство призвало дождаться появления официальной информации и напомнило о позиции РФ, которая выступает против любых нарушений.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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