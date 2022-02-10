Тутберидзе назвала сплетнями сообщения СМИ о сомнительном допинг-тесте у Камилы Валиевой

Тренер фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе назвала сплетнями публикации СМИ о сомнительном допинг-тесте её подопечной. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе назвала сплетнями публикации в СМИ, согласно которым причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине стал сомнительный допинг-тест её подопечной. Комментарий Тутберидзе опубликовала газета "Спорт-Экспресс".

"Сплетнями не занимаюсь", — сказала Тутберидзе в ответ на вопрос о ситуации с Валиевой.