Тутберидзе назвала сплетнями сообщения СМИ о сомнительном допинг-тесте у Камилы Валиевой
Других комментариев тренер не дала. Официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс ранее назвал публикации СМИ о допинге у фигуристки спекуляцией.
Этери Тутберидзе. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Тренер фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе назвала сплетнями публикации СМИ о сомнительном допинг-тесте её подопечной. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Тренер Камилы Валиевой Этери Тутберидзе назвала сплетнями публикации в СМИ, согласно которым причиной задержки церемонии награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине стал сомнительный допинг-тест её подопечной. Комментарий Тутберидзе опубликовала газета "Спорт-Экспресс".
"Сплетнями не занимаюсь", — сказала Тутберидзе в ответ на вопрос о ситуации с Валиевой.
Ранее пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Ольга Ермолина сообщила, что Валиева не отстранена от личных соревнований на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка вышла на лёд для тренировки.
Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной этому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. По мнению заслуженного тренера России Татьяны Тарасовой, сообщения об этом появились специально, чтобы фигуристка начала сильнее нервничать и снялась с соревнований одиночниц. При этом Министерство спорта сочло преждевременными комментарии относительно сообщений СМИ о её сомнительном допинг-тесте. Ведомство призвало дождаться появления официальной информации и напомнило о позиции РФ, которая выступает против любых нарушений.
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