Объёмы голубого топлива, которые ранее экспортировались по газопроводу "Зелёный поток", сейчас используются для нужд электростанций и других объектов в самой Ливии, отметил Мухаммад Аун.

У Ливии нет возможности увеличить добычу природного газа для экспорта в Евросоюз. Об этом заявил министр нефти и газа страны Мухаммад Аун.

Он отметил, что объёмы голубого топлива, которые ранее экспортировались по газопроводу "Зелёный поток" в Италию и затем попадали в общеевропейскую сеть, сейчас используются для нужд электростанций и других объектов в самой Ливии.

"Я не думаю, что в обозримом будущем у нас будет возможность увеличить объёмы газа для направления его на экспорт, даже если будет увеличена нагрузка на добывающие месторождения", — приводит слова министра РИА "Новости".