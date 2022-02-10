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Ливийский министр заявил, что Триполи не может помочь ЕС с решением газового кризиса

Объёмы голубого топлива, которые ранее экспортировались по газопроводу "Зелёный поток", сейчас используются для нужд электростанций и других объектов в самой Ливии, отметил Мухаммад Аун.

10 февраля, 05:08

Фото на обложке © Pixabay

У Ливии нет возможности увеличить добычу природного газа для экспорта в Евросоюз. Об этом заявил министр нефти и газа страны Мухаммад Аун.

Он отметил, что объёмы голубого топлива, которые ранее экспортировались по газопроводу "Зелёный поток" в Италию и затем попадали в общеевропейскую сеть, сейчас используются для нужд электростанций и других объектов в самой Ливии.

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"Я не думаю, что в обозримом будущем у нас будет возможность увеличить объёмы газа для направления его на экспорт, даже если будет увеличена нагрузка на добывающие месторождения", — приводит слова министра РИА "Новости".

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз ведёт переговоры с рядом стран об увеличении поставок газа. Упоминались США, Норвегия, Катар, Азербайджан и Алжир. А накануне Лайф рассказывал, что Япония заявила о готовности поставлять газ Европе на фоне украинского кризиса.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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