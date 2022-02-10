РБК: МВД заблокировало три крупнейших сайта по продаже данных краденых банковских карт
Отмечается, что на этих ресурсах за всё время их работы продавались данные более чем 113 млн карт, а их общая стоимость превышала 654,9 млн долларов.
МВД заблокировало три крупнейших сайта по продаже данных краденых банковских карт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на компанию Group-IB, которая занимается кибербезопасностью.
Отмечается, что на этих ресурсах за всё время их работы продавались данные более чем 113 млн банковских карт, а их общая стоимость превышала $654,9 млн. В ночь с 7 на 8 февраля на трёх крупнейших интернет-ресурсах по кардингу (мошенничество с банковскими картами) появились баннеры об их блокировке российскими правоохранительными органами. Речь идёт о сайтах Ferum и Trump's Dumps, а также форуме с рекламными объявлениями Sky-Fraud. Кроме того, объявление о блокировке появилось на сайте Uas-Service. Все эти ресурсы русскоязычные и управлялись русскоязычными администраторами.
"Заглушки на данных ресурсах появились в ночь с 7 на 8 февраля, а сложности с доступом к ним появились раньше — начиная с 5 февраля", — сказал представитель Group-IB.
По его словам, речь идёт не о простой блокировке, а о так называемом дефейсе — это распространённая практика на Западе, когда киберполиция "вешает" баннеры на заблокированный ресурс, принадлежавший арестованным киберпреступникам.
Ранее киберэксперт Ульянов раскрыл, какие реквизиты нужны мошенникам для кражи денег.
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