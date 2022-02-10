РБК: МВД заблокировало три крупнейших сайта по продаже данных краденых банковских карт

Отмечается, что на этих ресурсах за всё время их работы продавались данные более чем 113 млн банковских карт, а их общая стоимость превышала $654,9 млн. В ночь с 7 на 8 февраля на трёх крупнейших интернет-ресурсах по кардингу (мошенничество с банковскими картами) появились баннеры об их блокировке российскими правоохранительными органами. Речь идёт о сайтах Ferum и Trump's Dumps, а также форуме с рекламными объявлениями Sky-Fraud. Кроме того, объявление о блокировке появилось на сайте Uas-Service. Все эти ресурсы русскоязычные и управлялись русскоязычными администраторами.