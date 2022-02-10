Американец Нэтан Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию среди мужчин

Нэтан Чен из США завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в мужском одиночном катании. Он набрал 332,60 балла (113,97 в короткой и 218,63 в произвольной программе).

Серебро взял японец Юма Кагияма (310,05). Бронза — у его соотечественника Сёма Уно (293,00). Лучший из россиян — Евгений Семененко — стал восьмым, набрав 274,13 балла. Марк Кондратюк закончил на 15-м месте (248,82), а Андрей Мозалёв — на 19-м (233,33).