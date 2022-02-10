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Американец Нэтан Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию среди мужчин

Второе и третье место заняли японские спортсмены. Лучший из россиян Евгений Семененко закончил на восьмой позиции. Марк Кондратюк стал 15-м, а Андрей Мозалёв — 19-м.

10 февраля, 05:38
<p>Нэтан Чен. Фото © ТАСС / AP</p>

Нэтан Чен. Фото © ТАСС / AP

Нэтан Чен из США завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Пекине в мужском одиночном катании. Он набрал 332,60 балла (113,97 в короткой и 218,63 в произвольной программе).

Серебро взял японец Юма Кагияма (310,05). Бронза — у его соотечественника Сёма Уно (293,00). Лучший из россиян — Евгений Семененко — стал восьмым, набрав 274,13 балла. Марк Кондратюк закончил на 15-м месте (248,82), а Андрей Мозалёв — на 19-м (233,33).

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Для Чена это олимпийское золото стало первым. Ранее он выиграл серебро в командных соревнованиях в Пекине и бронзу — в командных в Пхёнчхане.

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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