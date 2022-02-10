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ФНС: В России собрали более 600 млрд рублей за счёт повышенного налога

В 2022–2024 годах, по прогнозам Минфина, сумма дополнительных поступлений в федеральный бюджет должна составить около 79–90 миллиардов рублей.

10 февраля, 05:59

Фото © Pixabay

В 2021 году российская бюджетная система благодаря повышенному налогу на доходы физических лиц собрала 636,4 миллиарда рублей, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС). В 2020 году процентная ставка была увеличена с 13% до 15% для россиян с доходами свыше пяти миллионов рублей в год.

Более 553 миллиардов рублей из собранной суммы ушло в региональные бюджеты. В Минфине отметили, что для субъектов никаких изменений не произошло, эти деньги с высоких зарплат собрали бы и так, как если бы шкала оставалась прежней, сообщает РБК. Благодаря введению прогрессивной шкалы в федеральный бюджет за прошлый год поступило 82,7 миллиарда рублей. Это почти на 38% больше, чем изначально прогнозировал Минфин. В 2022–2024 годах, по прогнозам министерства, сумма дополнительных поступлений в федеральный бюджет должна составить около 79–90 миллиардов рублей.

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Ранее депутат Ярослав Нилов предложил обнулить НДФЛ для россиян с зарплатой меньше 25 тысяч рублей. Идея прозвучала в ответ на предложение другого парламентария о повышении налоговой ставки до 25% для доходов более десяти миллионов рублей в год.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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